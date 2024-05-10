Sağlık

Artan küresel sağlık problemleri ebelik mesleğinin önemini arttırıyor

Küresel ısınmayla azalan doğum oranları ile ebelik mesleğinde önem günden güne artıyor

İSTANBUL - Dünya Ebeler Haftası çerçevesinde Türkiye Hastanesi tarafından düzenlenen bu yılki sempozyumun ana teması "Küresel Değişim ve Ebelik" oldu. Etkinlikte küresel değişim ve ısınma ile birlikte artan sağlık sorunları ve azalan doğum oranları sebebiyle ebelik mesleğinin günden güne daha fazla önem taşıdığı belirtilirken aynı zamanda gelişen sağlık teknolojileri ile mesleğin nasıl entegre olduğu konuları ele alındı.

Türkiye Hastanesi, Dünya Ebeler Haftası dolayısıyla ebeler ve ebelik öğrencileri için sempozyum düzenledi. Bu yıl ki ana tema olarak "Küresel Değişim ve Ebelik" konusunun ele alındığı etkinlikte, iklim değişikliğinin kadın ve çocuk sağlığına etkileri, kadın sağlığı ve yenidoğan bakımında teknolojik yenilikler gibi birçok konu masaya yatırıldı. Sektörde aktif olarak hizmet verenler tarafından deneyimlerin de paylaşıldığı sempozyum ebeler ve ebe öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

"Küresel değişim ebelik mesleğinin önemini günden güne arttırıyor"

Küresel ısınma ile birlikte artan özellikle kadın sağlığı problemleri ile ebelik mesleğinin günden güne daha da fazla önem kazandığını aktaran Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam, "Hastanemizin Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak her yıl Ebeler Haftası dolayısıyla ebelerin önemini anlatabilmek için bir sempozyum düzenliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenledik. Dünya Ebeler Federasyonunun bu yılki ana temasına uygun olarak ilerliyoruz bu yüzden Küresel Değişim ve Ebelik konusunu ele aldık. Küresel ısınma ile birlikte ortaya çıkan sağlık problemlerinin başında kadın sağlık problemleri de artmakta. Aynı zamanda son yıllarda doğum oranlarında da ciddi azalma söz konusu. Bu noktada da ebelere düşen görev fazla olduğu için özellikle konunun altını çizmekte fayda gördük. Küresel ısınma ve ebelik bağlamında gelecekte de gerek yaşanan problemler gerekse gelişen teknolojiyle birlikte önümüzdeki yıllarda ebelik mesleğinin daha da öneminin artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Teknolojik gelişmeler ölümlerin azaltılmasında ve daha sağlıklı gelecek için bizlere öncülük ediyor"

Hastanenin Eğitim Hemşiresi Funda Tarhan Çelik ise ebelere ve ebelik bölümü öğrencilerine gelişen sağlık teknolojilerini ve meslekteki gelişmeleri aktardı. Çelik, gelişmelerin son derece önemli olduğu konuşmasında şunları söyledi:

"Kadın sağlığı teknolojisi de bizler için gelişen ve değişen bir dünya. Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesiyle birlikte kadın sağlığı alanında hastalıkları tanılama, önleme, tedavi etme ve uzun dönem bakımında kullanılması amacıyla birçok teknolojik cihaz kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve ebelik mesleği ile entegre olması oldukça önemli. Çünkü ebelik sisteminde ve ebelik bakımlarında bu teknolojileri kullanmak hem maliyet hem zaman tasarrufu hem de hastaya etkin bakım vermede bizim işimizi kolaylaştıran teknolojiler. Bu teknolojilere örnek olarak, yapay zeka teknolojileri, telesağlık uygulamaları, robotik ve laparoskopik cerrahileri sıralayabiliriz. Örneğin telesağlık sistemleri gebelerin hastaneye gelmeden onlara uzaktan eğitim bağlantısı sağladığımız, hem gebelerdeki komplikasyonları önleyip hem de onlara uzaktan erişim sağlayarak zaman tasarrufu yaptığımız bir sistem. Uzaktan gebe okulu programları da bunlara dahil edilebiliyor. Teknoloji kullanımını mesleğimize dahil ettiğimizde erken teşhis,tedavileri ve bakımları kolaylaştırmış oluyoruz. Bu tanı ve tedavilerin kolaylaştırması hem ölümlerin azaltılmasında hem de daha sağlıklı çocuklar ve gelecek için bizlere öncülük ediyor."

"Yapay zekanın ve robotların gelecekte ebelik mesleğinin yerini alabilir mi" sorusu üzerine ise Çelik, hastalarla kurulan temasın önemine değinerek, "Bizim mesleğimiz hastaya dokunduğumuz bir meslek grubudur. Robotların tek başına yapılabilecekleri bir sektör değil. Robotlar sadece sağlık çalışanlarına destek sağlayıcı ve kolaylaştırıcı yöntemlerden biri" diyerek sözlerini sonlandırdı.