Artroskopik Cerrahinin Avantajları

Sağlık

Bayındır İçerenköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Görkem Kıyak, artroskopik cerrahinin daha hızlı iyileşme süreci, daha az ağrı ve kanama gibi önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, artroskopik cerrahi, diz, omuz, kalça, dirsek, el veya ayak bileği gibi eklem boşluklarına, sadece 1 santimetre boyutunda 2 veya 3 küçük kesiyle girilerek yapılan, eklem içindeki hasarların onarılmasını sağlayan modern bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.

Artroskopik cerrahiyle özellikle diz, omuz ve ayak bileği eklemlerinin tüm bağ onarımları, menisküs ve kıkırdak temizliği veya onarımları gerçekleştiriliyor.

Dirsek, el bileği gibi dar eklemlerde ya da kalça gibi derin yerleşimli eklemlerde artroskopik müdahale, yırtıkların veya yapışıklıkların temizlenerek ağrı azaltılması amacıyla kullanılıyor. Son yıllarda kalça eklemi artroskopilerinde, teknolojik gelişmelerin hızlanması sayesinde bağ tamiri seçenekleri ortaya çıkmasına rağmen diz ve omuz eklemlerindeki kadar geniş müdahale imkanı, hala sağlanamıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Görkem Kıyak, artroskopik müdahalelerin minimal invaziv yöntemler sayesinde daha hızlı iyileşme süreci, daha az ağrı ve kanama gibi önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Artroskopik cerrahide kanama riskinin minimum olduğunu vurgulayan Kıyak, "Bunun iki temel nedeni var. İlki, diz, dirsek veya ayak bileği gibi eklemler için turnike uygulamasıyla kan akışı geçici olarak durdurulabiliyor. İkincisi ise çok küçük kesiler kullanıldığı için damarlar zarar görmüyor." ifadelerini kullandı.

"Yanlış tanı koyma olasılığı ortadan kalkıyor"

Kıyak, eklem içi görüntüleme sayesinde cerrahın müdahaleden önce net bir şekilde eklem içini gözlemleyebildiğine, bu sayede yanlış tanı koyma olasılığının ortadan kalktığına değindi.

Artroskopik cerrahiyle iyileşme süresinin açık cerrahiye kıyasla çok daha kısa olduğunu belirten Kıyak, "Artroskopik cerrahi, küçük kesiler sayesinde kozmetik açıdan çok daha az yara izi bırakır. Bu yöntem, erken dönemde fizik tedaviye başlanmasına olanak tanır, böylece iyileşme süreci hızlanır. Artroskopik cerrahiden sonra yara ağrısı, açık cerrahiye oranla büyük oranda azalır, bu da hastaların daha rahat bir iyileşme süreci geçirmelerini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Artroskopik cerrahinin, eklem problemlerini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan etkili bir yöntem olduğuna değinen Kıyak, diz menisküsü yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanması onarımları, akromioplasti, tekrarlayan omuz çıkıkları, omuz eklemi sorunları ve kas-tendon yırtıkları gibi durumlarda, bu teknik sayesinde eklem içinde minimal doku hasarıyla müdahale gerçekleştirildiğini aktardı.

Kıyak, zaman içinde hareketsiz yaşam, kilo alımı ve genetik faktörler gibi nedenlerle oluşan dejenerasyon veya travmalar sonucunda menisküslerde yırtıklar meydana gelebildiğini, bu yöntemle gerçekleştirilen müdahalenin, diz fonksiyonlarının korunmasını ve gelecekte oluşabilecek eklem sorunlarının önlenmesini amaçladığına işaret etti.