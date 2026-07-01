Aşırı Sıcaklar Can Aldı, Uzmanlar Uyarıyor - Son Dakika
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Aşırı Sıcaklar Can Aldı, Uzmanlar Uyarıyor

Aşırı Sıcaklar Can Aldı, Uzmanlar Uyarıyor
01.07.2026 09:56
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Prof. Dr. Özlü, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki tehlikelerine dikkat çekti ve önlemler önerdi.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Avrupa'da yüksek sıcaklığa bağlı 1300'den fazla ölüm bildirmesini değerlendirdi. Uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özlü, "Eğer güneşe çıkmak ve yürümek gerekiyorsa mutlaka şemsiye, şapka gibi koruyucu kıyafetler, güneş kremleri kullanılması şart. Gölgede vakit geçirildiğinde de bol su tüketilmeli. Sadece su içmek yeterli değil. Özellikle mineralli su, maden suları daha gereklidir. Sulu çorbalar, tuzlu ayranlar içilmelidir. Günde yaklaşık 3 litre su tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Avrupa'da çok sayıda can kaybına yol açan aşırı sıcak hava dalgası, bu hafta itibarıyla Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Bazı bölgelerde termometrelerin 40 dereceyi aşması üzerine uzmanlar, özellikle risk grupları için ölümcül sonuçlar doğurabilecek sıcaklara karşı hayati uyarılarda bulundu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle risk gruplarının dikkatli olması gereken sıcaklıkların yaşanacağını ifade ederek, "Avrupa'dan binden fazla kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcaklar bu hafta itibarıyla da ülkemize taşındı. Özellikle güney ve batı bölgelerimizde 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları bildiriliyor. Aşırı sıcaklar hepimizi tehdit eder ama özellikle 65 yaş üstü, 5 yaş altı bebekler ve kronik hastalığı başta olmak üzere gebeler, aşırı kilolu kişiler, açık havada güneş altında çalışmak zorunda olan işçileri ve sporcuları daha çok tehdit eder. Bu riski iyi yönetmek gerekiyor. Şu an itibarıyla saat 11.00-16.00 arasında güneş ışınlarının dünyaya dik olarak ulaştığı bu saatlerde mümkün olduğu kadar güneş altında dolaşmamak, gölgede ve serin yerlerde vakit geçirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SADECE SU İÇMEK YETERLİ DEĞİL'

Kapalı ortamlarda da sıcaklıkların etkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Özlü sıvı tüketiminin önemine değinerek, "Eğer iyi havalanmıyorsa kapalı yerler de riskli olabilir. Bodrum katlarda da sıcak çarpmaları vakalarıyla da karşılaşıyoruz. Eğer güneşe çıkmak ve yürümek gerekiyorsa mutlaka şemsiye, şapka gibi koruyucu kıyafetler, güneş kremleri kullanılması şart. Gölgede vakit geçirildiğinde de bol su tüketilmeli. Sadece su içmek yeterli değil. Özellikle mineralli su, maden suları daha gereklidir. Sulu çorbalar, tuzlu ayranlar içilmelidir. Günde yaklaşık 3 litre su tüketilmesini öneriyoruz. Su kısıtlaması olan hastalar hekimleriyle görüşmeli. Ağır ve tıka basa yemek yenilmemeli, yağlı gıdalarda uzak durulmalıdır. Sebze, meyve, süt ürünleri tercih edilmelidir. Dar kıyafetler ve kat kat giyilmemelidir. Doğal liflerle dokunmuş, tek kat, ince ve vücuda hava giriş çıkışını engellemeyen kıyafetler giyilmelidir" diye konuştu.

'SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ TAKİP EDİLMELİ'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sıcak çarpmasını belirtileri hakkında bilgi vererek, "İdrar söktürücü ilaç kullanan hastaların durumları çok daha kritiktir bu yüzden dikkatli izlenmeliler. Sıcak vücudumuzda öncelikle bir bitkinlik şeklinde etkisini gösterir. Halsizlik, yorgunluk çarpıntı, baygınlık ve terleme hissediyorsanız, sıcaklık sizi etkilemiş demektir. Gölgeye çekilmeli ve klimalı bir ortama girmelisiniz. Ayran ya da soda içerek dinlenmelisiniz. 1 saat içerisinde rahatlamamışsanız mutlaka 112'yi aramalısınız. Çünkü bunu takip eden safha sıcak çarpması safhası olacaktır. Bu çok daha kötü ve ölümle sonuçlanan bir gidiştir. Aşırı ısı artışında cilt kurur, terleme olmaz. Kişi 40 derecenin üzerine ateş gösterebilir. Baygınlık, nöbetler, bilinç bulanıklıkları, kusma gibi semptomlarla kendisi gösterir. Bu kişilere su içirilmemesi, serin yerde tutulması ve 112 aranmalıdır. Risk grupları başta olmak üzere hepimizi çok dikkatli geçirmesi gereken günlerde sık duş alınmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Sıcaklar Can Aldı, Uzmanlar Uyarıyor - Son Dakika

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