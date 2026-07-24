Aşırı Sıcaklar Kalp Hastaları İçin Tehdit

Aşırı sıcakların özellikle kalp hastaları ve hipertansiyon hastalarında ciddi risk oluşturduğunu, bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda insanın aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybettiğini belirten uzmanlar, hastaların ve kilolu insanların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini söyledi.

Sıcak havaların özellikle kalp hastalarında kanama riskini artırabileceğini söyleyen uzmanlar, kan sulandırıcı ilaç kullanan kalp kapağı, bypass ve stent hastalarının güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini, yaşlılar, hipertansiyon hastaları ve fazla kilolu kişilerin de risk grubunda olduğunu belirtti. İnsanların sıcaklardan rahatsız olduğunu ama kalp hastalığına yatkınlığı olan ya da kalp hastalığı olan kişilerde sıcakların etkisinin daha fazla olduğunu belirten Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, "Bu sıcakların etkisi Fransa ve İtalya'da çok fazla görüldü. Fransa'da bir sürü insan sıcaklardan dolayı kaybedildi. Bizim için niye önemli, özellikle kalp hastalıkları için. Kalp kapağı değişmiş olan hastalarımız kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. Bu ilaç sıcak havalarda eğer güneşin altında insanlar dolaşacak olursa beyin damarlarının çatlamasıyla birlikte durdurulamayan kanamalara sebebiyet verebilir. Ayrıca kalp rahatsızlığı olup, bypass ameliyatı olan veya bypass olmasa bile stent koyularak plavix veya aspirin cinsi ilaçlar kullanan hastaların da bu sıcakların vazodilatasyon etkisiyle kanama riskleri artmaktadır. Bol su içilmesini, özellikle gölgede kalınmasını, öğlen saatlerinde dışarıya çıkıp güneş altında dolaşılmamasını, denize gidiyorlarsa mümkünse öğlen saatlerinde güneşin en yoğun olduğu zamanlarda güneş altında bulunmamaları, denize girmemelerini, varis şikayetleri varsa bu hastaların sıcak kuma basmamaları, öğlen sıcağında öncelikle tavsiye ediyoruz" dedi.

"Sıcakta güneşin altında dolaşmak da insanların tansiyonunu yükseltiyor"

Sadece kalp hastalığı olanların değil, yaşlıların da sıcaklarda risk altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Sarıgül, "Fazla kilolu hastalar, hipertansiyonu olan hastalar yine sıcakta riskli. Bir sürü insan hipertansif olmasına rağmen hipertansiyonunun farkında değil. Biz bunlarla nasıl karşılaşıyoruz? Gecenin bir yarısı 112 ile telefonla uyanıyoruz. Niye uyanıyoruz? Hastanın aort damarı yırtılmış, müdahale. Bu da tansiyonun yüksekliği. Sıcakta güneşin altında dolaşmak da insanların tansiyonunu yükseltiyor. Mümkünse yaz aylarında bu tip ailevi yatkınlığı olanlar hasta olmasalar da tansiyonlarını kontrol etmeleri, bol su tüketmeleri ve güneşin altında dolaşmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mümkün olduğu kadar güneşten sakınmamız lazım"

Prof. Dr. Ali Sarıgül, özellikle güneşin altında çalışanların mümkün olduğunca başlarını korumaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sarıgül, "Mümkün olduğu kadar güneşten sakınmamız lazım. Yani bu sağlıklı insanın da başına gelebilir. Hiçbir şeyi yoktur ama güneşin altında çok fazla kalırsa, güneş çarpması denilen bir takım olaylar oluşabilir. Damarların genişlemesine bağlı olarak damar çatlamasına eş olarak beyin kanamalarıyla karşılaşılabilir. Bunlara dikkat etmek gerekir" diye konuştu.