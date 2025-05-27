Astım ve Grip: Farklı Hastalıklar

Astımı grip ile karıştırmayın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Karaduman: "Astım önlenebilir ve toplum tarafından iyi tanımlanması gereken kronik bir hastalıktır"

KAYSERİ - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Karaduman, astımın grip ile karıştırıldığını kaydederek, "Astım önlenebilir ve toplum tarafından iyi tanımlanması gereken kronik bir hastalıktır" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Karaduman, astım ile ilgili bilgiler vererek, önemli uyarılarda bulundu. Astımın belirtileri ile gribin benzerlik gösterdiğini kaydeden Karaduman, "Astım tüm dünyada 340 milyon civarında gözüken kronik hava yolu hastalığıdır. Ülkemizde yaklaşık 4-5 milyon kişi de bu hastalık görülmektedir. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde bu hastalığı izlemekteyiz. Genel de hastalarımız atak halinde bize başvurularında bu tanıları almaktadır. Öksürük, nefes darlığı, hışırtılı solunum ve göğüste daralma hissi şikayetlerde ön plana çıkmaktadır. Astım aslında önlenebilir ve toplum tarafından iyi tanımlanması gereken kronik bir hastalıktır. Genelde hastalarımız bu tanıyı yanlış yorumlayıp gribal bir enfeksiyon geçirdiklerini düşünmektedirler. Göğüs hastalıkları uzmanına başvurduklarında tedavi tarafımızca düzenlenmekte ve kontrol altına alınıp hasta-doktor uyumu çerçevesinde mutlu bir şekilde hayatlarını yaşamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaduman, "Özellikle ev hanımlarının çamaşır sularını kullanmaları ve tütün tüketimi ön plana çıkmaktadır. Bunlardan uzak durmalarını şiddetle öneriyoruz. Astımla alakalı hastalarımızda yaşadığımız en önemli problemlerden biri de solunum yoluyla aldıkları cihazlara tam olarak uyum sağlayamamalarıdır. Servislerimizde buna özellikle önem gösteriyoruz. Bu hastalıkta öksürüğün süresi bizim için çok önemlidir. 3 haftayı geçen öksürüklerde astım şüphesi ortaya çıkıyor. Bunun uzun süreli olmasını da bekleriz. Eğer üst solunum yolu enfeksiyonunun üzerine kalıcı enfeksiyon kaldıysa astımla alakalı testlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.