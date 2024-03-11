Ataşehir'e 1200 Yataklı Şehir Hastanesi Yapılacak - Son Dakika
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Sağlık

Ataşehir'e 1200 Yataklı Şehir Hastanesi Yapılacak

Ataşehir'de stratejik öneme sahip Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin bahçesine 1200 yataklı yeni bir hastane yapılacak. Başhekim Doç. Dr. Barış Yılmaz, proje çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını söyledi. Yeni hastanenin inme merkezi, travma ve rehabilitasyon merkezi gibi bölümleri bulunacak ve mevcut hastanenin hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılacak.

11.03.2024 20:24  Güncelleme: 20:31
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Ataşehir'e 1200 yataklı şehir hastanesi yapılacak

İSTANBUL - Ataşehir'de stratejik öneme sahip Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin bahçesine 1200 yataklı yeni bir hastane yapılacak. Başhekim Doç. Dr. Barış Yılmaz, proje çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki dünlerde temelinin atılacağını söyledi.

İstanbul Anadolu yakasında sağlık kuruluşları arasında önemli bir yere sahip olan Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ek olarak 1200 yataklı şehir hastanesi yapılacağı açıklandı. Mülkiyet sorunu çözülen hastanenin önümüzde günlerde Sağlık Bakanlığı yatırım planına alınarak temelinin atılacağı öğrenildi. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, hastanenin alanının 180 dönüm olduğunu yeni yapılacak hastanenin yapımının, mevcut binalardaki sağlık hizmetini aksatmayacağını belirtti. Yılmaz, hastanenin stratejik konumu ve Anadolu yakasında artan nüfusa yönelik yeni yapılacak hastanenin ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

" Anadolu Yakası'nın en büyük inme merkezi olarak geçiyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi 1952 yılında PTT Hastanesi olarak hizmete giren 2000'li yıllarda şu anki ismini alan 310 yataklı bir hastane. Hastanemizde yıllık olarak 1 milyonun üzerinde poliklinik yapılıyor. Yıllık 17 bin kişinin yatarak tedavi gördüğü ve yine yıllık olarak 15 bin kişinin ameliyat olduğu bir hastane. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öne çıkan tedavilerden bir tanesi inme merkezi olması. Anadolu Yakası'nın en büyük inme merkezi olarak geçiyor. Beyin kanaması, pıhtı atması hadiselerinde 24 saat hizmet veren, anında girişimsel radyolojiyle bu pıhtılara ya da kanamalara müdahale edebilen bir merkez" dedi.

"Stratejik önemden dolayı 1200 yataklı Hastane yapılacak"

Başhekim Doç. Dr. Barış Yılmaz, "Son 3 yıldır olağanüstü bir çalışma içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz buranın stratejik önemini bilerek bin 200 yataklı yeni bir hastane planı yapmakta. Bu hastanemizde inme merkezi, travma ve rehabilitasyon merkezi ön planda olacak. Projesi şu anda bitirildi. En kısa sürede başlanılmasını bekliyoruz. Bulunduğumuz noktanın stratejik önemi çok fazla. Arazimiz yaklaşık 180 dönüm. Dolayısıyla inşaat alanı bizim için bir engel teşkil etmeyecek. Bizler aynı kapasiteyle hizmet vermeye devam edeceğiz. Bununla alakalı bir taşınma bir hizmet aksaması olmayacak. İnşaat bir yandan sürerken Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi yine kendi alanında, kendi yerleşkesinde hizmet vermeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ataşehir'e 1200 Yataklı Şehir Hastanesi Yapılacak - Son Dakika

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