Atopik ciltlere dikkat çeken 'Cildin Yolculuğu' sergisi açıldı - Son Dakika

Atopik ciltlere dikkat çekmek için Bepanthol SensiDaily'nin oyuncu Leyla Feray ile yaptığı Camdaki Kız dizi entegrasyonu, markanın 'Ten Tuval – Cildin Yolculuğu' sergisine ilham oldu. Kendisi de atopik cilt tipine sahip olan Feray'ın, OGM Pictures yapımı Camdaki Kız dizisinde Pera karakteri ile resmettiği tabloyla Renk Erbil küratörlüğünde Renko London sanatçıları Mine Zabcı, Esra Meral, Renk Erbil ve heykeltraş Nilay Özenbay imzasıyla oluşturulan 8 eserin de tüketicilerle buluştuğu sergi Zorlu PSM'de açıldı.

Türkiye'de atopik cilt konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalarını hızla sürdüren Bepanthol SensiDaily, çocukluğundan beri atopik cilt sorunları yaşayan ünlü oyuncu Leyla Feray ile bir araya geldi ve ekranların sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da uzun soluklu bir entegrasyon kampanyası gerçekleştirdi. Leyla Feray, bu kampanya ile dizide atopik cilt sorunları yaşayan Ressam Pera karakterini canlandırarak atopik ciltlilerin hikayelerini ekranlara taşıdı.

Oyuncu Leyla Feray, 'Ressam Pera' karakteriyle, atopik cildinde yaşadığı kuruluğa bağlı kaşıntıları ve bu sorunların psikolojiye olan etkisini anlatmak için duygularını tuvale döktü.

Bepanthol SensiDaily, dizideki bu tablodan ilham alarak, Renk Erbil'in kurucusu olduğu Renko London ile anlaştı ve 4 farklı sanatçı ile 'Türkiye Cilt Farkındalığı' araştırmasının çarpıcı sonuçlarını eserleştirmeye vesile oldu. Leyla Feray'ın tablosuyla, Renk Erbil küratörlüğünde Renko London sanatçıları Mine Zabcı, Esra Meral, Renk Erbil ve heykeltraş Nilay Özenbay imzasıyla oluşturulan sekiz eserin de tüketicilerle buluştuğu 'Ten Tuval - Cildin Yolculuğu' sergisi, Zorlu PSM'de biletsiz olarak ziyaret edilebilecek.

'TÜRKİYE CİLT FARKINDALIĞI' ARAŞTIRMA SONUÇLARI İLHAM OLDU

'Türkiye Cilt Farkındalığı' araştırma sonuçlarının ilham olduğu eserler dört farklı sanatçının imzasını taşıyor. Küratörlüğü üstlenen Renk Erbil, hazırladığı iki çalışmayla insanın kendi cildiyle barışık olması gerektiğinin altını çiziyor, cildinin 'iyi' görünmesini önemseyenlere kendini sevmenin gücünü gösteriyor. Esra Meral sergilenen iki tablosunda bedeni dinlemenin, onun ihtiyaçlarını hissedip karşılayabilmenin değerini resmediyor. Sosyal medyada cildini daha iyi göstermek için artan filtre kullanımı verisini eserlerine taşıyan Mine Zabcı, herkesin hissettiği güzel görünme baskısını tablolarıyla yansıtıyor. Serginin heykellerine imza atan Nilay Özenbay ise atopik cilt sorunlarının duygusal olarak olumsuz etkileri olan stres, endişe, özgüven eksikliği gibi hisleri somutlaştırıyor.

Çalışmaya ilişkin konuşan Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Saltat, "Duygular, düşünceler, deneyimler bazen sözcüklerle hikayeleşiyor. Bazen de farklı formlarda daha güçlü bir şekilde aktarılabiliyor. Bepanthol SensiDaily ile yaptığımız çalışma da gücünü sanatın farklı disiplinlerinden aldı" dedi.

HER 4 KİŞİDEN 3'Ü 'ATOPİK CİLT' TİPİNİ HİÇ DUYMADIĞINI BELİRTTİ

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Saltat, "Bepanthol SensiDaily sponsorluğunda yaptığımız Türkiye Cilt Farkındalığı araştırmasına göre Türkiye'de insanların vücudunda en çok yaşadığı cilt sorunları kuruluk ve kaşıntı olmasına rağmen, her 4 kişiden 3'ü bu sorunların sebep olduğu 'atopik cilt' tipini daha önce hiç duymadığını belirtiyor. Atopik cilt sadece kaşıntı ve yoğun kuruluk gibi fiziksel sıkıntılarla değil; aynı zamanda endişe, stres, mutsuzluk ve özgüvensizlik gibi duygusal yansımalarla da atopik ciltlilerin yaşam kalitesini etkiliyor. İşte bu yüzden bu konudaki farkındalığın güçlendirilmesinin; böylece insanların doğru ürünlerle doğru cilt bakım ve yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmesine katkı sağlanmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Leyla Feray'ın dizide duygularını resmettiği tablo ve Renk Erbil küratörlüğünde 'Ten Tuval - Cildin Yolculuğu' sergisiyle bir araya getirdiğimiz sekiz eserle yaratmak istediğimiz farkındalığı da sanatın desteğiyle daha da güçlendirmiş olduk" diye konuştu.

LEYLA FERAY: ATOPİK CİLDİN BENİM ÜSTÜMDEKİ ETKİLERİNİ YANSITTIM

Cilt tipinden kaynaklı çocukluğunda yaşadığı sorunlara değinen oyuncu Leyla Feray ise "Bu projenin benim için anlamı çok büyük, çok farklı. Pera karakterini ilk duyduğumda sanki geçmişe doğru bir yolculuğa çıktım. Atopik cilt kavramı ile tanıştığım günlerime, çocukluğuma döndüm. Biliyorsunuz 5 bölümdür Camdaki kız'da Pera karakterini canlandırıyorum. Tıpkı Pera gibi çocukluğumdan beri atopik cilde sahip biri olarak, Pera'nın geçmişte yaşadığı bazı sıkıntıları bende yaşadım. Biliyorum ki, birçok kişi her gün cildinde yoğun kuruluk ve buna bağlı kaşıntı ile uğraşıyor. Sadece cilt sorunu olmakla kalmıyor bu durum insanın psikolojisini de etkiliyor, kuruluk yüzünden yaşanan kaşıntılar can sıkıyor. Fakat düzenli nemlendirmede kuruluğa bağlı kaşıntı başlamadan önlenebilir. Bepanthol SensiDaily ile bu durum aşılamayacak bir sorun değil. Benzer sorunları yaşayan kişilere deneyimlerimi aktarmak istiyorum ve Bepanthol SensiDaily ile böyle anlamlı bir işe imza attığımız için çok mutluyum.

Dizideki hikayede; duygusal etkileri de olan atopik cilt farkındalığı için kendi tutkumu, hobim olarak yaptığım resim sanatını da kullanmak benim için ayrı bir mutluluktu. Eserimde, ilk olarak katmanlarla farklı deri görünümleri yaratmak istedim. Ardından, atopik cildin bende yarattığı kuruluk ve ona baülı kaşıntı hislerini soyutlaştırarak resmettim. Bepanthol SensiDaily renklerinden ilham alarak atopik cildin benim üstümdeki etkilerini yansıttım. Bu proje ile farkındalığın artmasına, benzer sorunları yaşayan kişilerin hayatlarına dokunabilirsem ne mutlu bana" dedi.

'Ten Tuval - Cildin Yolculuğu' sergisi, 20 Mart'a kadar Zorlu PSM'de biletsiz olarak ziyaret edilebilecek.