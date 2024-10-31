AÜ'de Meme Kanseri Tedavisi Sevinci - Son Dakika
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Sağlık

AÜ'de Meme Kanseri Tedavisi Sevinci

Akdeniz Üniversitesi, son 6 ayda 1.700 meme kanseri hastasına tedavi sunarak farkındalık oluşturdu.

31.10.2024 22:55
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AÜ'de 6 ayda bin 700 meme kanseri hastası tedavi edildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan:

"Erken tanı konulduğunda tedavi hem daha az acılı oluyor hem de sonuçlar çok daha iyi oluyor"

"Dünyada her 8 kadından biri kanserle karşı karşıya kalıyor"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, son 6 ayda Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'nde tedavi edilen hasta sayısının bin 700'e ulaştığını bildirdi. Özkan, merkezin ileri altyapısı sayesinde hastalara aynı gün biyopsi dahil tüm işlemlerin yapılabildiğini vurgulayarak, bu kapsamlı hizmetin hasta açısından büyük bir avantaj sunduğunu ifade etti.

2024 yılı Nisan ayında açılışı gerçekleştirilen Türkiye'deki devlet hastaneleri içinde en kapsamlı Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'nde 1-31 Ekim Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

"Akdeniz Üniversitesi, her alanda olduğu gibi onkolojide ve özellikle meme kanserinde de öncü bir merkezdir"

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Dünyada her 8 kadından biri kanserle karşı karşıya kalıyor. Bu, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin ne denli yaygın olduğunu gösteriyor. Bu nedenle meme kanseri farkındalığı için bir ayın ayrılması oldukça uygun görülüyor. Akdeniz Üniversitesi, her alanda olduğu gibi onkolojide ve özellikle meme kanserinde de öncü bir merkezdir. Bunu gururla söylüyorum. Muhteşem bir altyapımız var. Türkiye'de bulunmayan ya da sadece birkaç yerde bulunan cihazlar Akdeniz Üniversitesi'nde mevcut "dedi.

"Son 6 ayda bin 700 hastayı tedavi ettik"

Meme kanserinde birkaç önemli nokta olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Erken tanı konulduğunda tedavi hem daha az acılı oluyor hem de sonuçlar çok daha iyi oluyor. Ayrıca hastanın hayatta kalma ihtimali artıyor. Tanıdan sonra tedavide de Akdeniz Üniversitesi'nin hem hoca tecrübesi hem de altyapısı tartışılmaz. Meme kanserinde şöyle bir sıkıntı var; bu kanser türü uzun sürede ortaya çıkıyor ve ilk tedavinin en iyi şekilde yapılması çok önemli. Çünkü komplikasyonlar oluşabiliyor ve bu durumla daha sonra baş etmek zor oluyor. Bu anlamda meme kanseri farkındalığı çok kıymetli. Akdeniz Üniversitesi olarak son 6 ayda bin 700 hastayı tedavi ettik. Buranın en önemli özelliği her şeyin burada yapılması; biyopsi bile aynı gün yapılıyor. Bu, hasta açısından büyük bir avantaj" diye konuştu.

"Devletimizin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanın"

Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise, "Meme kanseri çok yavaş olmayan bir hastalık, ilerlediğinde hızlı bir şekilde hayat kaybına yol açabiliyor. Ancak meme kanseri ve bazı deri kanserlerinde erken teşhisle bu risk önemli oranda azalır. Meme kanserinde hastalık milimetre düzeyindeyken erken fark edilirse yaşama şansı yüzde yüzdür" dedi.

Özkan, meme kanseri riskine karşı düzenli kontrollerin önemine dikkat çekerek, "Lütfen uzmanlarımızın önerilerini dikkate alın. Meme kanserinde erken teşhis hayati bir fark oluşturur. Erken aşamada yakalanan vakalarda yaşama şansı yüzde 100 iken, ikinci aşamada bu oran yüzde 70'e, dördüncü aşamada ise çok düşük bir seviyeye geriler. Bu dünyada kendinize bir iyilik yapın, düzenli kontrolleri aksatmayın, muayenenizi gerçekleştirin. Devletimizin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanın. Negatif meme kanserinde bile erken tanıdığımızda başarı oranımız oldukça yüksek" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Artık kanser tedavisinin tek bir hekimin üstlenebileceği bir süreç olmaması gerektiği ortaya çıktı. Birden fazla branş ve hekimin ortak çalışmasıyla en uygun tedavi ve daha uzun bir yaşam sunabiliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak Türkiye'nin en önemli markalarından biri ve lider bir üniversitenin sorumluluğuyla geçen yıl bu merkez açıldı. Merkezimizde şu ana kadar pek çok cerrahi tedavi sunduk. Cerrahi branşlarımız, medikal onkologlarımız, radyasyon onkologlarımız, patologlarımız ve diğer uzmanlarımızın birlikte çaba gösterdiği bu merkezlerde hastalarımızın tanısı ve tedavisi hem hızlandırıldı hem de doğru ve etkili bir şekilde uygulanmaya başlandı" dedi.

Toplantıya ayrıca Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Vural, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karaca ve Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Sanhal katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık AÜ'de Meme Kanseri Tedavisi Sevinci - Son Dakika

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