AÜ Rektörü Özkan: "Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı" - Son Dakika
Üye Girişi

AÜ Rektörü Özkan: "Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı"

20.04.2022 19:04

AÜ Rektörü Özkan: "Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı" AÜ Rektörü Özkan: - "Bu yazı maskesiz geçireceğiz" Akdeniz ÜniversitesiRektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi Covid servisinde 28, yoğun bakımda ise 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan 8 hastalarının kaldığını bildirdi.

AÜ Rektörü Özkan: "Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı"

AÜ Rektörü Özkan:

- "Bu yazı maskesiz geçireceğiz"

ANTALYA - Akdeniz ÜniversitesiRektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi Covid servisinde 28, yoğun bakımda ise 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan 8 hastalarının kaldığını bildirdi. Antalya'da ilk Covid-19 aşısını gönüllü olarak yaptıran Rektör Özkan, Covid-19 vaka sayısı ve pandeminin genel gidişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Bu yaz insanlar hasta ise maske takacaklarını onun dışında maske takmayı gerektirmeyeceğini düşünüyorum. Bu yaz sanırım maskesiz olacağız " dedi.

"Yoğun bakımda 8 hasta kaldı"

Bu süre zarfında çok kötü günler de geçirdiklerini dile getiren Özkan, " Aşının hayatımıza girmesiyle her şey değişti. Aşının etkileri kendisini gösterdi. Bakıldığı zaman 6 servislerden, bugün 1- 1.5 servise düştük. 28 yatan Covid hastamız var. 3 Covid yoğun bakımımız vardı, şuan sadece 8 hastamız kaldı. Bunlarda daha çok 65 yaş üstü ve kronik hastalığı ve kan kanseri olan hastalarımızı takip ediyoruz" diye konuştu.

"Ülkemiz süreci iyi atlattı"

Sağlık Bakanlığının Covid 19 sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünün altını çizen Özkan, " Türkiye bu süreci çok iyi ve kontrollü atlatan başarılı ülkelerden biridir. Bazı ülkeler hazirana ayı itibariyle tüm tedbirleri kaldırıyor. Omicron hızlı yayılıyor ama az ölümcül bir varyanttı. Temennimiz bu yönde devam etmesi ama öngöremediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Çin biraz karışıklık oluşturuyor, orada bir kapanma süreci var. Orada çok fazla nüfus olduğu için kontrollü olmak zorundalar. Aşı en güçlü silahımızdı ve işimizi kolaylaştırdı" dedi.

"Endemik olarak devam edecek"

Antalya'da gönüllü olarak Covid aşısını ilk kendisinin olduğunu kaydeden Özlenen Özkan, " Aşının bu süreci iyiye doğru yönelteceğini öngörmüştüm. Tabi ki bu bir zaman alacaktı ama bundan sonra çok daha iyi olacağız. Grip gibi geçireceğiz. Belki aşıya bile ihtiyaç olmayacak diye bir öngörüm var. Endemik olarak devam edecek ama mutasyonların ne yöne gideceğini kestiremiyoruz. Gidişat o yönde gibi bir tablo var önümüzde" ifadelerine yer verdi.

"Bu yaz maske takmayacağı"

Antalya'nın milyonlarca turist ağırlayan bir kent olmasına rağmen süreci başarılı şekilde yürüttüğünü aktaran Özkan, " Bu yaz insanlar hasta ise maske takacaklarını onun dışında maske takmayı gerektirmeyeceğini düşünüyorum. Bu yaz sanırım maskesiz olacağız. Özellikle uzak doğu ülkelerinde hasta ise insanlar zaten maske takardı. 65 yaş üstü veya bir kronik hastalığınız var ise işi tedbirli olmalıdır. Organ nakili hastalarımıza da bunu öneriyoruz. Ümmin sistemi zayıf kişilerin kalabalık ve kapalı mekana girdiği zaman normal kişiye göre daha dikkatli olmalıdır" dedi.

AÜ Rektörü Özkan: Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı
AÜ Rektörü Özkan: Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı
AÜ Rektörü Özkan: Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı
AÜ Rektörü Özkan: Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı

YORUMLAR
500
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: 'Covid yoğun bakımda 8 hastamız kaldı' Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: 'Covid yoğun bakımda 8 hastamız kaldı'

Özlenen Özkan, Koronavirüs, Antalya, Akdeniz, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık AÜ Rektörü Özkan: 'Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı' - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor
18:59 Önce kızını öldürdü, ardından asit içerek intihar etti! Annenin vahşetinin nedeni belli oldu
18:56 Bilim adamları insanlığı kurtaracak maddenin ismini yazdılar!
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 19:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: AÜ Rektörü Özkan: "Covid-19 yoğun bakımda 8 hastamız kaldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement