Avustralyalı Araştırmacılar Kovid-19 Geçiren Hastaların Kanından Tedavi Geliştiriyor - Son Dakika
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Avustralyalı Araştırmacılar Kovid-19 Geçiren Hastaların Kanından Tedavi Geliştiriyor

22.03.2022 19:03
Avustralyalı Araştırmacılar Kovid-19 Geçiren Hastaların Kanından Tedavi Geliştiriyor

SİDNEY, 22 Mart (Xinhua) — PLOS Pathogens dergisinde yayınlanan ve Salı günü halka duyurulan araştırma, T hücresine dayalı bağışıklık tedavisinin (immünoterapi), bağışıklık yetersizliği olan kişilerde nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Araştırma ekibinin lideri Corey Smith, "Bu çalışma bize, en kötü durumdaki hastalarda bile çoklu Kovid-19 varyantlarını tedavi edebilen T hücresine dayalı bağışıklık tedavisi geliştirebileceğimiz konusunda umut veriyor" […]

SİDNEY, 22 Mart (Xinhua) — PLOS Pathogens dergisinde yayınlanan ve Salı günü halka duyurulan araştırma, T hücresine dayalı bağışıklık tedavisinin (immünoterapi), bağışıklık yetersizliği olan kişilerde nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Araştırma ekibinin lideri Corey Smith, "Bu çalışma bize, en kötü durumdaki hastalarda bile çoklu Kovid-19 varyantlarını tedavi edebilen T hücresine dayalı bağışıklık tedavisi geliştirebileceğimiz konusunda umut veriyor" dedi. T hücreleri, insanın adaptif bağışıklık tepkisinin merkezinde yer alan beyaz kan hücreleri olup tümör hücreleri ve diğer virüsler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yer alan, kendilerini öldüren zararlı hücreleri tanıyabiliyorlar.

Araştırmacıların ilk çalışmaları, bu sürecin aynısının Kovid-19'a karşı da uygulanabileceğini gösterdi. Avustralya'nın Queensland eyaletinde, daha önce Kovid-19'a yakalanmış toplam 60 gönüllü araştırmaya yardımcı olmak için kan bağışında bulundu. Bazı katılımcıların kanlarının Kovid ile savaşan T hücreleri üretme kapasitesine sahip olduğu bulundu. Başarı kaydedilirse, T hücreleri hastalara göre denkleştirilerek şiddetli Kovid-19 semptomu taşıyan hastalara verilebilecek. Araştırmacılar bu uygulamayı kemoterapi alan kanserli hastalara benzetti.

Araştırmada, yeni Kovid-19 varyantları ortaya çıktıkça ve aşılara karşı direnç kazanabildikçe, ilave müdahale stratejilerinin önemini korumaya devam edeceği kaydedildi. Smith, "T hücresine dayalı bağışıklık tedavisi aşılamanın yerini almaz, ancak potansiyel olarak niş ortamlarda hastaları seçmek için başka bir tedavi seçeneği sunabilir" dedi.

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Araştırma, 22 Mart, Sydney, Salı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Avustralyalı Araştırmacılar Kovid-19 Geçiren Hastaların Kanından Tedavi Geliştiriyor - Son Dakika


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