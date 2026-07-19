Ayak Soğukluğu ve Damar Hastalıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayak Soğukluğu ve Damar Hastalıkları

Ayak Soğukluğu ve Damar Hastalıkları
19.07.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tek taraflı ayak soğukluğu, damar hastalıklarının belirtisi olabilir. Erken tanı önemli.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Arslantürk, tek taraflı ayak soğukluğuna eşlik eden kramp tarzı ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma ve ciltte renk değişikliğinin bacağa giden atardamarlar açısından değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Arslantürk, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Zonguldak gibi yılın büyük bir bölümünde serin ve nemli iklimin hakim olduğu şehirlerde ayak üşümesinin oldukça sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi.

Çoğu zaman insanların bunu sadece havanın soğuk olmasına bağladığını belirten Arslantürk, özellikle bir ayağın diğerinden daha soğuk olması ve bu durumun sürekli devam etmesinin bazı zamanlar altta yatan önemli bir damar hastalığının ilk belirtisi olabileceğine dikkati çekti.

Arslantürk, ayak üşümesinin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmeyeceğini, soğuk hava, hareketsizlik, stres, kansızlık ya da tiroit bezinin yavaş çalışması gibi durumların ayak üşümesinin nedeni olabileceğini kaydetti.

Ancak üşüyen ayağın her zaman masum olmayacağını ifade eden Arslantürk, "Tek taraflı ayak soğukluğuna yürürken baldırda başlayıp dinlenmekle geçen kramp tarzında ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma veya ciltte renk değişikliği eşlik ediyorsa, mutlaka bacağa giden diğer atardamarlar açısından değerlendirilmelidir. Bu tablo, periferik arter hastalığının (kalp dışındaki özellikle bacaklardaki atardamarların daralması veya tıkanması) işareti olabilir." dedi.

Arslantürk, periferik arter hastalığının, damar duvarında biriken yağ ve kireç plaklarının bacak atardamarlarını daraltması sonucu geliştiğine işaret ederek, "Kan akımı azaldıkça ayakta solukluk, soğukluk ve yürümekle ortaya çıkan ağrı görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında uzun süre belirgin bir şikayet olmayabilir. İşte bu nedenle hastalık çoğu zaman geç fark edilir." diye konuştu.

Periferik arter hastalığının en önemli değiştirilebilir risk faktörünün sigara olduğunu kaydeden Arslantürk, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, ileri yaş ve kronik böbrek hastalığının da riski artıracağını anlattı.

"Bacak damarlarında tespit edilen darlık, yalnızca bacağı ilgilendiren bir sorun değildir"

Arslantürk, bu gibi durumların kalp krizi ve inmenin de en önemli risk faktörleri olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Çünkü damar sertliği yalnızca bacağı değil, çoğu zaman tüm damar sistemini etkileyen yaygın bir hastalıktır. Yakın zamanda yaklaşık 500 bin kalp krizi hastasının değerlendirildiği geniş kapsamlı bir çalışmada, bacak damar hastalığı bulunan kişilerde hastane içinde yaşamını kaybetme riskinin, bu hastalığı olmayanlara göre daha yüksek olduğu gösterildi. Bu bize şunu söylüyor. Bacak damarlarında tespit edilen darlık, yalnızca bacağı ilgilendiren bir sorun değildir. Aynı zamanda kalp ve diğer damarları etkilemiş olabileceğinin önemli bir göstergesidir. Bu nedenle bu hastaların kalp ve damar sistemi mutlaka bütüncül olarak değerlendirilmelidir."

Periferik arter hastalığının erken tanındığında başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Arslantürk, sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasıyla uygun ilaç tedavisinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ayak Soğukluğu ve Damar Hastalıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:33
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 13:10:04. #7.13#
SON DAKİKA: Ayak Soğukluğu ve Damar Hastalıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.