Aydın'a 16 Yeni Ambulans

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine katılan 16 ambulans için anahtar teslim töreni düzenlendi. Ambulanslardan 15'inin Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edildiği, 1'inin ise Çine Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından hibe edildiği belirtildi. Anahtar teslimi için İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları katıldı. Törende konuşan Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, "Bugün ilimiz acil sağlık hizmetleri altyapısını daha da güçlendiren önemli bir yatırımı daha sizlerle paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. 'Yaşama Yol Ver' sloganıyla görev yapan 740 acil sağlık hizmetleri personelimiz, 2025 yılı içerisinde toplam 2 milyon 800 bin kilometre yol kat ederek 123 bin 500 vakaya ulaşmış ve vatandaşlarımıza zamanında, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmuştur. Bu rakamlar, teşkilatımızın azmini, fedakarlığını ve insan hayatına verdiği değerin bir göstergesidir. Envanterimize kazandırılan 16 yeni ambulans ile birlikte 2026 yılında 81 kara ambulansı ve 52 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile, il genelinde 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. İlimize kazandırılan bu 16 yeni ambulans; güncel tıbbi donanımları, ileri teknolojik altyapıları ve yüksek güvenlik standartları ile acil durumlarda vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda bu yatırımlar, sahada büyük bir özveriyle görev yapan sağlık personelimizin çalışma şartlarını daha güvenli ve daha güçlü hale getirecektir. Sağlık Bakanlığı'mızın 'Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık' vizyonu doğrultusunda, acil sağlık hizmetlerimizi her geçen gün daha da ileriye taşımaya kararlılıkla devam ederek, ilimize kazandırılan bu ambulansların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Duaların ardından ambulansların anahtarları Vali Canbolat ve milletvekilleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Program, sağlık çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Tören sonrası ambulanslar kortej eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinden uğurlandı. Yeni ambulansların Efeler, İncirliova, Germencik, Söke, Kuşadası, Didim, Çine, Karpuzlu ve Nazilli'de bulunan Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında görev yapacağı bildirildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,