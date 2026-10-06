Aydın'da beyin ölümü sonrası ailenin organ bağışı 6 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Aydın'da beyin ölümü sonrası ailenin organ bağışı 6 hastaya umut oldu

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Aydın\'da beyin ölümü sonrası ailenin organ bağışı 6 hastaya umut oldu
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Aydın Şehir Hastanesi'nde trafik kazası nedeniyle tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti; ailesi organ bağışı yaptı. İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nden gelen ekiplerin donör operasyonuyla alınan organlar, 6 hastaya ulaştırılmak üzere üç farklı ile gönderildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin organlarını bağışlama kararı, 6 hastaya yeni bir yaşam umudu oldu.

Aydın Şehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde trafik kazası nedeniyle tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın ailesi, organ nakli bekleyen hastalara umut olmak amacıyla tüm organların bağışlanmasına karar verdi. Aydın Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından hasta yakınlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi üzerinden gerekli koordinasyon sağlandı. İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nden (BKM) Aydın'a gelen organ nakli ekipleri tarafından hastanede donör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun ardından alınan organlar, organ nakli bekleyen 6 hastaya ulaştırılmak üzere üç farklı ile gönderildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, organ bağışının önemine dikkat çekerek, hayatını kaybeden bir kişinin organlarının başka hastalar için yeni bir yaşam umuduna dönüşebildiğini belirtti. Şenkul, organ bağışı kararında duyarlılık gösteren merhum hastanın ailesine teşekkür ederek, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA
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