Aydın'da kalbi duran 350 gramlık Rüzgar bebek, 240 gün sonra taburcu oldu. - Son Dakika
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Aydın'da kalbi duran 350 gramlık Rüzgar bebek, 240 gün sonra taburcu oldu.

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Aydın\'da kalbi duran 350 gramlık Rüzgar bebek, 240 gün sonra taburcu oldu.
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Aydın'ın Köşk ilçesinde 22 haftalık hamileyken doğum yapan bir annenin 350 gramlık bebeği, ADÜ Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kalbi durduktan sonra müdahaleyle hayata dönen Rüzgar bebek, kalp, bağırsak, beyin ve göz sorunlarına rağmen 240 günlük tedaviyle taburcu edildi.

Aydın'da 22 haftalıkken 350 gram ağırlığında dünyaya gelen, kalp, bağırsak, beyin ve gözlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Rüzgar bebek, doktor ve hemşirelerin 240 günlük mücadelesinin ardından taburcu edildi.

Köşk ilçesinde yaşayan Derya Arabacı, hamileliğinin 22. haftasında şubat ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine başvurdu.

Burada erken doğum yapan Arabacı'nın bebeği 350 gram olarak dünyaya geldi. Müdahale odasına alınan bebeğin kalbi Araştırma Görevlisi Dr. Tuna Han Saatçi'nin hızlı ve zamanında müdahalesiyle yeniden atmaya başladı.

Henüz 5,5 aylık doğduğu için gelişimini tamamlayamayan bebek, kalp, bağırsak, beyin ve gözünde yaşadığı sorunlar nedeniyle hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisine alındı.

Günlerce sağlık sorunlarıyla mücadele eden bebeğin, kalp ve bağırsaklarındaki rahatsızlıklar ciddi düzeye ulaşınca ameliyat kararı verildi.

Rüzgar adı verilen bebeğin ameliyatı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sezen Karaca Özkısacık, Doç. Dr. Ali Onur Erdem, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Çağatay Polen ve Dr. Öğretim Üyesi Uğur Karagöz'ün katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yenidoğan yoğun bakım servisinde 240 gün tedavisi süren bebek, 2 kilo 800 gram ağırlığa ulaşıp sağlığına kavuştuktan sonra taburcu oldu.

"Rüzgar bebek mucizeleri başardı"

Yenidoğan Yoğun Bakım Servis Sorumlusu Doç. Dr. Ayşe Anık ise bebeğin "yaşam sınırı" diye tabir edilen 22 haftalık bir zamanda doğduğunu söyledi.

Bebeğin doğduğunda kalbinin atmadığını ifade eden Anık, şöyle devam etti:

"O yüzden ilk önce düşük materyali olarak kabul edilmişti. Doğum odasında canlandırma yapıldı ve canlandırma sonrası üniteye alındı. Rüzgar bebek mucizeleri başardı. Hem haftasının çok küçük olması hem de bu kadar komplikasyonsuz olarak taburcu oluyor olması nedeniyle bizim için gerçekten Rüzgar özel ve mucize bir bebek. Günün sonunda bebeğimiz oldukça iyi. Gözleriyle ilgili şu anda bir problemi yok, güzel. Akciğerleri iyi, oksijen bağımlılığı yok. Tamamen ağzından annesi tarafından beslenebiliyor."

"Her bebek kendi mucizesiyle doğuyor"

Doç. Dr. Ali Onur Erdem, AA muhabirine, çok kötü durumda olan bir bebeği şu anda sağlıklı şekilde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erdem, "Yaklaşık 350 gramken bir bağırsak delinmesi nedeniyle acil olarak operasyon uyguladığımız bir bebek. O dönem sadece bağırsak delinmesi değil, bebeğin genel durumu da çok kötüydü. Çocuğu yatağından hareket ettirdiğimizde bile hayati riski olduğu için yatak başı uyguladığımız bir bağırsak içeriğini dışarı alma operasyonuyla o dönemin aciliyetini atlattık. Her bebek kendi mucizesiyle doğuyor. Bu çocuk da onlardan bir tanesi." dedi.

Prof. Dr. Sezen Karaca Özkısacık da bebeğin taburcu edilecek düzeye gelmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Özkısacık, "Hayata tutunacak mı, onu merak ediyorsunuz ve o an bütün heyecanınızla, bütün mesleki motivasyonunuzla o bebeği ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Bugün taburcu olurken annesinin yüzünün gülmesini görmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu hiçbir şeyle ölçülebilecek bir değer değil." diye konuştu.

Hemşire Aydan Mert Kesimoğlu da gece gündüz Rüzgar'ın başında olduklarını ve iyi olacağına inandıklarını dile getirdi.

Derya Arabacı ise tüm ekibin kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Bebeğime her zaman dua ediyordum. 9 yaşında abisi var, onunla beraber dua ediyorduk. İyi olacağına inanıyordum, inancım tamdı. Buradaki annelere de sesleniyorum, size de bir umut ışığı olsun bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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