Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kız yurtlarında kalan öğrenciler, Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte kan ve kök hücre bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız yurtlarında kalan öğrenciler, Kızılay'ın kan bağışı etkinliğine katılarak gönüllü kan ve kök hücre bağışında bulundu. Yurtlarda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek toplumsal dayanışmaya katkı sağladı. Gönüllülük esasına dayalı etkinlikle kan ihtiyacı bulunan hastalara destek olunması ve bağış bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Sosyal sorumluluk anlayışıyla etkinliğe katılan öğrenciler, kan ve kök hücre bağışında bulunarak ihtiyaç sahipleri için umut oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, duyarlılık göstererek bağışta bulunan öğrencilere teşekkür etti.