Aydın Nazilli\'de kadınlara sağlık, güvenlik ve mahremiyet eğitimi verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen eğitimlerde normal doğum, anne sütü, kadın sağlığı, madde bağımlılığı ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı. Gebelere ise doğum öncesi ve sonrası süreçlere ilişkin eğitim verildi.

Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Salonu'nda kadınlara yönelik çeşitli eğitim programları gerçekleştirildi. Eğitimlerde sağlık, güvenlik ve kişisel mahremiyet konuları ele alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Ebe Bahar Fidan tarafından "Normal Doğumun Avantajları, Anne Sütünün Önemi ve Kadın Sağlığı" konularında bilgilendirme yapılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi. Sosyal Hizmet Merkezi personeli de kadınlara yönelik "Mahremiyet Eğitimi" gerçekleştirdi.

Öte yandan Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda da anne adaylarına yönelik eğitimler sürdürülüyor. Eğitimlerde gebeliğin oluşumu ve bebeğin anne karnındaki gelişimi, gebelik dönemindeki sağlık kontrolleri, bağışıklama ve rutin tetkikler hakkında bilgi veriliyor. Anne adaylarına ayrıca gebelik sürecinde yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişimler, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme, uyku ve dinlenme gibi günlük yaşam konularında da bilgilendirme yapılıyor. Gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar, tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenecek yollar da eğitimlerin başlıkları arasında yer alıyor. Gebe Okulu eğitimlerinde doğum eyleminin süresi ve evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci ve yenidoğan bakımı konularına da yer veriliyor. Yetkililer, gebelik sürecine ilişkin eğitimlerden yararlanmak isteyen anne adaylarını Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'na davet etti.