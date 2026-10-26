Aydın Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde bilgilendirme standı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli Devlet Hastanesi\'nde Hasta Hakları Günü\'nde bilgilendirme standı açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü için açılan stantta vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına hasta hakları anlatıldı. Başhekim Op. Dr. Reha Sermed Aygören'in de ziyaret ettiği etkinlikte hasta ve yakınlarının haklarına dair farkındalığın artırılması hedeflendi.

Hasta Hakları Günü kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi'nde farkındalık standı açılarak vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hasta ve hasta yakınlarının haklarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane yönetimi de standı ziyaret ederek etkinliğe destek verdi. Gün boyunca vatandaşlara ve hastane çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, hasta hakları konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi. Sağlık hizmetlerinin karşılıklı anlayış, saygı ve etkili iletişim çerçevesinde sunulmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
GüncelSağlıkAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:11:05. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Nazilli Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei