Aydın sağlık haberi... Aydın Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 65'i tamamlandı - Son Dakika
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Aydın sağlık haberi... Aydın Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 65'i tamamlandı

08.10.2022 11:08
Aydın sağlık haberi... Aydın Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 65'i tamamlandı

Edinilen Aydın haberine göre Türkiye'nin 21. şehir hastanesi olarak hizmete girecek Aydın Şehir Hastanesinin inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65'e ulaştı.

Türkiye'nin 21. şehir hastanesi olarak hizmete girecek Aydın Şehir Hastanesinin inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65'e ulaştı.

Efeler ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak, 1299 yatak kapasiteli hastanenin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, AA muhabirine, inşatta şu anda 900 kişinin çalıştığını, bu sayının yılbaşından sonra 1200'e çıkacağını belirtti.

Çalışmaların planlanan şekilde gittiğini ve planlandığı sürede teslim alınacağını vurgulayan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Hastaneyi önümüzdeki yılın ikinci yarısında hizmete sokmayı planlıyoruz. Bazı teknik alanları neredeyse hazır durumda. Kaba inşaatının ocak ayı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor. Aydın Şehir Hastanesi bazı ilklere de belki vesile olacak. Bunlardan bir tanesi glütensiz mutfağının olması. Bizim bildiğimiz kadarıyla ilk defa bir şehir hastanesinde dizayn aşamasında çölyak hastaları için dizayn edilmiş bir mutfak mevcut. Aynı zamanda tıbbi donanım açısından bakılacak olursa da brakiterapiden hiperbarik oksijen tedavi alanlarına, onkoloji merkezinden kalp merkezlerine kadar son derece donanımlı tıbbi merkezleri de barındıracak."

Günlük 20 bin hastaya hizmet verecek

Açıkgöz, hastanenin günlük yaklaşık 20 bin hastaya hizmet vermesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarıyla beraber yaklaşık 30 bin kişilik trafiğin olacağını öngörüyoruz. Önemli konulardan bir diğeri de Aydın'ın uluslararası sağlık destinasyonları içerisinde önemli bir yeri var. Bununla ilgili planlarımızı ve eğitimlerimizi de bir taraftan yapıyoruz. Sağlık turizmiyle ilgili altyapıyı da bu hastanemizde gerçekleştirmiş olacağız."

Hastanenin yüzde 65'inin tamamlandığını kaydeden Açıkgöz, "Süreçle ilgili hiçbir problemimiz yok, gerek mali akış gerekse de hastanenin dizaynıyla ilgili." dedi.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Türkiye, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aydın sağlık haberi... Aydın Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 65'i tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın sağlık haberi... Aydın Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 65'i tamamlandı - Son Dakika
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