Aydın Şehir Hastanesi\'nde başhekimlik görevini Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan devraldı

Aydın Şehir Hastanesi'nde başhekimlik görev değişimi kapsamında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimlik makamında düzenlenen devir teslim töreninde görev değişimi gerçekleştirildi. Hastanenin kurucu Başhekimi olarak görev yapan ve halen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olan Uzm. Dr. Engin Tetik, başhekimlik görevini Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'a devretti. Törende, Aydın Şehir Hastanesi'nin kuruluş ve hizmete geçiş sürecinde yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Uzm. Dr. Engin Tetik'e teşekkür edildi. Tetik'e hastanenin kuruluş aşamasından hizmet sunumuna geçiş sürecine kadar yaptığı katkılar dolayısıyla çiçek takdim edildi. Başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'a ise yeni görevinde başarılar ve hayırlı çalışmalar dilendi. Devir teslim töreni, çiçek takdiminin ardından sona erdi.