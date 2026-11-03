Aydın Şehir Hastanesi\'nde iki branşta yeni uzman hekimler göreve başladı

Aydın Şehir Hastanesi'nde gastroenteroloji ile anesteziyoloji ve reanimasyon branşlarında görev yapmak üzere iki yeni uzman hekim göreve başladı.

Aydın Şehir Hastanesi'nin hekim kadrosuna iki yeni isim daha katıldı. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Batuhan Başpınar ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Halil Ertuğrul Çöplüoğlu hastanede görevlerine başladı. Hastane yönetimi tarafından yapılan duyuruda, iki hekime yeni görevlerinde başarılar dilenirken, vatandaşların muayene randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden oluşturabilecekleri bildirildi. Vatandaşlar, MHRS'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ya da ALO 182 hattını arayarak randevu alabilecek. Ayrıca e-Nabız üzerinden MHRS sistemine bağlanarak da randevu işlemleri gerçekleştirilebilecek.