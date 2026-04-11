Aydın Şehir Hastanesi Poliklinik Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
Aydın Şehir Hastanesi Poliklinik Çalışmaları Değerlendirildi

Aydın Şehir Hastanesi Poliklinik Çalışmaları Değerlendirildi
11.04.2026 11:17
Aydın Şehir Hastanesi'ndeki polikliniklerin çalışmaları, İl Sağlık Müdürü başkanlığında gözden geçirildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde yakın zamanda hizmet vermesi beklenen polikliniklerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ve Başkan Yardımcıları ile ilgili hastanelerin başhekimleri, İdari ve Mali Hizmetler Müdürleri ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması planlanan hastanelerin mevcut durumu, taşınma sürecine ilişkin yürütülen hazırlık çalışmaları, personel planlaması ile tıbbi cihaz ve cerrahi ekipmanlara yönelik süreçler değerlendirildi.

Ayrıca halihazırda hizmet vermeye devam eden hastanelerin mevcut işleyişi gözden geçirilerek, hizmet sunumunun kesintisiz sürdürülebilmesi adına yapılabilecek planlamalar konusunda istişarelerde bulunuldu. Vatandaşlara daha etkin, verimli ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması amacıyla yürütülen çalışmaların planlı, koordineli ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Toplantının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak olan Kemoterapi Ünitesi, Dahiliye, Psikiyatri, Göğüs, Enfeksiyon, Romatoloji ve Cildiye poliklinikleri ile Kan Alma Birimi ve diğer poliklinik alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde süreçlerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aydın Şehir Hastanesi Poliklinik Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika

AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
SON DAKİKA: Aydın Şehir Hastanesi Poliklinik Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
