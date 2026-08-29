Ayvalık'a 10 yeni hekim kadrosu - Son Dakika
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Ayvalık'a 10 yeni hekim kadrosu

Ayvalık\'a 10 yeni hekim kadrosu
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Sağlık Bakanlığı'nın 130. Dönem DHY Kurası kapsamında Ayvalık'a 2 uzman tabip, 7 pratisyen tabip ve 1 halk sağlığı uzmanı olmak üzere toplam 10 hekim kadrosu tahsis edildi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, bu tahsislerin sağlık hizmetlerine erişimi güçlendireceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın 130. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Ayvalık'a 2 uzman tabip, 7 pratisyen tabip ve Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 1 Halk Sağlığı Uzmanı olmak üzere toplam 10 hekim kadrosu tahsis edildi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından açıklanan 130. Dönem DHY münhal kadro dağılımına göre, Ayvalık'ın sağlık hizmetlerinde önemli bir kadro takviyesi gerçekleştirilecek.

Kura kapsamında Ayvalık Devlet Hastanesi'ne Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak üzere 2 uzman tabip kadrosu ayrıldı.

Ayvalık Devlet Hastanesi ayrıca 7 pratisyen tabip kadrosuyla güçlendirilecek.

Ayvalık'taki bir diğer önemli atama ise İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılacak. Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 1 Halk Sağlığı Uzmanı kadrosu tahsis edildi.

Böylece 130. Dönem DHY Kurası kapsamında Ayvalık'a tahsis edilen hekim kadrosu toplam 10'a ulaştı.

Ayvalık'a tahsis edilen kadrolar ise şöyle;

Ayvalık Devlet Hastanesi: 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 7 Pratisyen Tabip

Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ise; 1 Halk Sağlığı Uzmanı atandı.

Toplam: 10 hekim

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir genelinde gerçekleştirilen hekim kadrosu tahsislerinin sağlık hizmetlerine erişimi güçlendireceğini belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kendi yaşadıkları bölgelerde ulaşmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Aydemir, yeni kadroların tahsis edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar'a teşekkür etti.

Yeni hekimlerin DHY kura ve atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvalık'taki görevlerine başlamaları bekleniyor.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Mehmet Aydemir, Balıkesir, AK Parti, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ayvalık'a 10 yeni hekim kadrosu - Son Dakika

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