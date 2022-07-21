Azerbaycan'da beyin kanaması geçiren Türk hasta ambulans uçakla Trabzon'a getirildi - Son Dakika
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Azerbaycan'da beyin kanaması geçiren Türk hasta ambulans uçakla Trabzon'a getirildi

21.07.2022 15:29
Azerbaycan'da beyin kanaması geçiren Türk hasta ambulans uçakla Trabzon'a getirildi

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Trabzon'a sevk edildi.

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Türk vatandaşı, ambulans uçakla Trabzon'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da bulunan E.Y'nin yaklaşık 10 gün önce beyin kanaması geçirerek, Bakü'de tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastanın tedavisinin Türkiye'de devam ettirilmesi için Sağlık Bakanlığının ambulans uçak görevlendirdiği kaydedilen açıklamada, ambulans uçak ile Azerbaycan'ın Bakü şehrinden alınan hastanın Trabzon'a getirildiği ve tedavisine Fatih Devlet Hastanesi'nde devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hastamıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Azerbaycan'da beyin kanaması geçiren Türk hasta ambulans uçakla Trabzon'a getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Azerbaycan'da beyin kanaması geçiren Türk hasta ambulans uçakla Trabzon'a getirildi - Son Dakika
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