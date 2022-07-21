Hastanın tedavisinin Türkiye 'de devam ettirilmesi için Sağlık Bakanlığının ambulans uçak görevlendirdiği kaydedilen açıklamada, ambulans uçak ile Azerbaycan'ın Bakü şehrinden alınan hastanın Trabzon'a getirildiği ve tedavisine Fatih Devlet Hastanesi 'nde devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Azerbaycan'da beyin kanaması geçiren Türk hasta ambulans uçakla Trabzon'a getirildi - Son Dakika

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