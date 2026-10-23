Babaeski'de pembe balonlar erken teşhise dikkat çekmek için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Babaeski'de pembe balonlar erken teşhise dikkat çekmek için gökyüzüne bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski\'de pembe balonlar erken teşhise dikkat çekmek için gökyüzüne bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 'Pembe Ekim' etkinliği düzenledi. Etkinlikte kadınlar pembe balonları gökyüzüne bırakarak erken teşhise dikkat çekti; düzenli tarama ve sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte pembe balonlar gökyüzüne bırakılarak, erken teşhis ve düzenli taramanın önemine dikkat çekildi.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla "Pembe Ekim" etkinliği düzenlendi. Yeni sağlık kompleksi önünde gerçekleştirilen programa katılan kadınlar, pembe kıyafet ve kurdelelerle farkındalık mesajı verdi. "Meme kanseri taramanızı yaptırdınız mı" yazılı pankartın açıldığı etkinlikte, kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi ve düzenli taramalarını yaptırması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bıraktı. Pembe yürüyüş, kurdele dağıtımı ve kalpli çerçevede fotoğraf çekiminin gerçekleştirildiği programda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda meme kanserine ilişkin eğitim de verildi.

Programla meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, kadınların taramalara katılımının teşvik edilmesi ve erken teşhisin öneminin anlatılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Meme KanseriBabaeskiSağlıkKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:21
Aziz Yıldırım’ın Slavia Prag golü sonrası “Galatasaray’ı yenin“ dediği öne sürüldü
Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 17:29:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Babaeski'de pembe balonlar erken teşhise dikkat çekmek için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei