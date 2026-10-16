Babaeski Devlet Hastanesi\'nde kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Babaeski Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesi ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ele alındı. Katılımcılara, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısındaki önemi anlatıldı. Kadınların düzenli taramalarını yaptırmaları ve vücutlarında fark ettikleri değişiklikler konusunda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Eğitim kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı Broşürlerle, programda aktarılan bilgilerin pekiştirilmesi ve meme kanserine ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandı.

Program, kadınların erken teşhis ve düzenli kontroller konusunda bilgilendirilmesiyle sona erdi.