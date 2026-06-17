Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi 'Bebek Dostu' Ünvanı Aldı - Son Dakika
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Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi 'Bebek Dostu' Ünvanı Aldı

Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi \'Bebek Dostu\' Ünvanı Aldı
17.06.2026 16:24
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Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi, emzirme uygulamalarını teşvik ederek 'Bebek Dostu' unvanını kazandı.

Samsun Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi, anne sütünün teşvik edilmesi ve doğru emzirme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak "Bebek Dostu" ünvanını almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen bu önemli başarı, anne ve bebek sağlığına yönelik sunulan hizmetlerin kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Düzenlenen törende, Bebek Dostu ünvanına ilişkin plaket, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras tarafından Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı'ya takdim edildi.

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi'nde anne sütü konusunda farkındalığın artırılması, emzirmenin desteklenmesi ve ailelere doğru bilgilendirme yapılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki önemine dikkat çekerek, Bebek Dostu ünvanının alınmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bu anlamlı başarıyla birlikte Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına yürüttüğü örnek çalışmalarla bölge halkına hizmet vermeye devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi 'Bebek Dostu' Ünvanı Aldı - Son Dakika

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