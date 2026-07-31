Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Eskişehir'de - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Eskişehir'de

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Eskişehir\'de
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Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele için kurumlar arası iş birliği toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı, Eskişehir Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda bağımlılığın önlenmesine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici çalışmalar, Rehber Öğretmen Ramazan Özkan tarafından aktarıldı. Bağımlılıkla mücadele kapsamında sunulan tedavi hizmetleri hakkında ise Yunus Emre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gülizar Yakut tarafından bilgi verildi. Toplantıda, uyuşturucu, alkol ve tütün gibi madde bağımlılıklarının yanı sıra kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadelenin, tüm kurumların iş birliği ve koordinasyonu içerisinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Programa, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş ve kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Eskişehir'de - Son Dakika

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