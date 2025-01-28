Bakan Işıkhan: 18 Yaş Altı Diyabet Hastalarına 2.650 Cihaz Temin Edildi

Sağlık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.