ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişinin yararlandığını açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Bakan Işıkhan: 18 Yaş Altı Diyabet Hastalarına 2.650 Cihaz Temin Edildi - Son Dakika
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