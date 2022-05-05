Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığını "daha iyi" alma müjdesi - Son Dakika
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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığını "daha iyi" alma müjdesi

05.05.2022 07:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı süresince toplam 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıklayarak, sağlık çalışanlarının itibar ve emeklerinin daha iyi maddi karşılığı için sonucun yakın olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SONUÇ ÇOK YAKIN"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bayram tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını bildirdi
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Fahrettin Koca, Medya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığını 'daha iyi' alma müjdesi - Son Dakika


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