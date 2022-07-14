Bakan Koca: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle - Son Dakika
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Bakan Koca: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle

14.07.2022 04:33
Bakan Koca: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarına değinerek, provokasyon uyarısında bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarına değinerek, provokasyon uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı 'ama' sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

'MACADELEMİZ HEM ŞİDDETLE HEM ART NİYETLE'

Sosyal medyada, sahte hesaplardan yapılan açıklamalara da sert tepki gösteren Bakan Koca, "Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap sahte. Emniyetimiz kendisini takibe aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu 'az' buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle" dedi.


YORUMLAR
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Bakan Kurum: İthal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz Bakan Kurum: İthal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz Bill Gates artık dünyanın en zengin insanı olmayabilir! Bill Gates artık dünyanın en zengin insanı olmayabilir!
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle - Son Dakika
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