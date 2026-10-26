Bakan Memişoğlu, acil sağlıkta 7 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu, acil sağlıkta 7 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğini açıkladı

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Sağlık Bakanı Kemel Memişoğlu, 17 hava ve 6 deniz ambulansıyla yılda 7 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet verildiğini açıkladı. Memişoğlu, hava ambulanslarıyla 76 bin 414, deniz ambulanslarıyla 45 bin 418 vatandaşa hizmet sunulduğunu ve GÖKBEY'in filoya dahil edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemel Memişoğlu, "3 bin 633 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz, yaklaşık 6 bin 300 kara ambulansımız, 17 hava ve 6 deniz ambulansımızla her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşımıza şifa kapısı oluyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemel Memişoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modelimizle sağlığın her alanında olduğu gibi, acil sağlık hizmetleri alanında da güçlü bir ivmeyle hareket ediyoruz. 3 bin 633 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz, yaklaşık 6 bin 300 kara ambulansımız, 17 hava ve 6 deniz ambulansımızla her yıl 7 milyonun üzerinde vatandaşımıza şifa kapısı oluyoruz. Bugüne kadar hava ambulanslarımızla 76 bin 414, deniz ambulanslarımızla 45 bin 418 vatandaşımıza sağlık hizmeti sunduk, hastalarımızın naklini gerçekleştirdik. Kesintisiz hizmet anlayışımızı ileri teknolojiyle güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Elektronik Vaka Sistemi ile müdahale sürelerimizi hızlandırıyoruz. Akıllı Bileklik uygulamamızla çoklu yaralanmalarda takip süreçlerini anlık ve etkin şekilde yürütüyoruz. Yerli ve milli gururumuz GÖKBEY'i ambulans filomuza dahil ederek gücümüze güç katıyoruz. Gece gündüz demeden, zorlu şartlarda vatandaşlarımıza hizmet eden tüm acil sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; durmadan, duraksamadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yönümüz sizedir, yolumuz daima size çıkar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanıGökbeyGüncelSağlıkSon Dakika

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