Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı - Son Dakika
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Sağlık

Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı

Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Maymun Çiçeği hastalığına dair bilgilendirme yaptı. Memişoğlu, Türkiye'de bu hastalığa dair herhangi bir tanı konulmadığını belirtti ve alınacak önlemler konusunda bilgi verdi. Bakan, hastalıkla ilgili planlamaların ve hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Ayrıca, çiçek aşısı olanların bu hastalığa karşı %85 korunduğunu belirtti.

18.08.2024 10:23
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Maymun çiçeği virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de şu ana dek vaka tespit edilmediğini belirten Memişoğlu, çiçek aşısı olanların bu hastalıktan yüzde 85 korunduğu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR VAKA YOK"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Ersoy, Dünyanın ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden Maymun Çiçeğine dair "Başımız belada mı? Bize gelecek mi? Böyle riski bir şey görüyor musunuz? Gerçekten konuşulduğu gibi mi? Nedir bu mesele ve ne durumdayız?" diye sordu.

Bakan Memişoğlu " Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Yani bunu hem bizim bilim insanları hem altyapımızda şu ana kadar herhangi bir ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı. Özellikle söylemek istiyorum çünkü bazen insanlar bazı inanmak istedikleri şeyleri duyurmaya çalışıyorlar ama yok yani bizde şu ana kadar yok inşallah da olmasın" dedi.

Bakan Memişoğlu: Çiçek aşısı, Maymun çiçeği virüsünden yüzde 85 oranında koruyor

"BİLİM KURULU OLUŞTURDUK, HAZIRLIKLIYIZ"

Bilim kurulunu oluşturduklarını ve bilim kurulu ile beraber bu hastalıkla ilgili Türkiye'ye gelirse nasıl bir önlem alınması gerekir diye planlamalarını yaptıklarını kaydeden Bakan Memişoğlu, tüm senaryolara hazır olduklarını ifade etti.

"ÇİÇEK AŞISI OLANLARIN YÜZDE 85'İ KORUNUYOR"

Memişoğlu, sözlerinin devamında "Biraz rahatlatmak istiyorum. Aslında bu şu anda söylenen, bilim insanların bize söylediği, bununla ilgili zaten çiçek aşısı olanların %85 korunduğu konusunda. 1980'e kadar da ülkemizde zaten çiçek aşısı olmayan yok biliyorsunuz. Ama yine de biz her türlü önlemimizi alıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu: Çiçek aşısı, Maymun çiçeği virüsünden yüzde 85 oranında koruyor

BAKANLIKTAN "MAYMUN ÇİCEĞİ" REHBERİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, dünyada hızla yayılım gösteren maymun çiçeği virüsü ile ilgili rehber yayımladı. Hazırlanan rehberde hastalığın mikrobiyolojisinden bulaşma yollarına, belirtilerinden tedavi yöntemlerine pek çok başlık detaylı olarak ele alındı.

VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Enfekte hayvanların kan ve vücut sıvıları ile doğrudan temasta ya da ısırık yoluyla insanlara bulaşabiliyor.Virüs, insandan insana da temasla ya da ortak eşya kullanımıyla geçebiliyor. Bugüne kadar bildirilmiş en uzun bulaşma zinciri altı-dokuz kişi.

BELİRTİ VE BULGULARI NELER?

Kuluçka süresi, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebiliyor. Ateş ile birlikte halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, cilt döküntüleri gibi bulgular ve şikayetlerinden önceki son 21 gün içerisinde hastalık tanısı doğrulanmış biri ile temas edenler olası vaka olarak değerlendiriliyor. Vakanın kesin tespiti için ise PCR testi gerekiyor.

SEMPTOMLAR 2-4 HAFTA SÜRÜYOR

Semptomları genellikle 2-4 hafta süren ve kendi kendini sınırlayan maymun çiçeği ağır vakalara da yol açabiliyor. Orta Afrika'daki vakalarda yüzde 10 ile en yüksek ölüm oranı saptanırken, Batı Afrika'da bu oran yüzde 1. 2022 yılından sonra pandemik hale gelen formu ile bağışıklık sistemi normal kişilerde ölüm oranı binde 1'in altında.

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Çiçek aşısı, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vücudunda bu iz olanlar şanslı! Yeni virüsten koruma oranını Bakan açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Feti Ahmet ÖZAY: hava alanlari ve gümrüklerde ülkeye giren yapancilar kontro altina alinsin yeter... bu söyleyen vqrmi yok.. yemezler.. 11 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: bu halk artik aşı maşı olmayacak böyle bıline.. yemezler artık.. 8 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Su çiçeği aşısı damgası yapılır diye yakında dolandırıcalar çıkar . 8 0 Yanıtla
  • serkan Abasar: bu izleri 93 yılından sonra doğanlarda hiç görmedim çok enteresan !!! 4 1 Yanıtla
  • Secil Turgut: Bu fotoğrafta gösterdiğiniz iz verem aşısı izi. Bu aşı hala uygulanıyor. Çiçek aşısı izi kolun orta bölümünde dirseğin yanında bulunur ve daha geniş bir izdir. 80 yılından itibaren doğanlarda yoktur. 0 0 Yanıtla

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