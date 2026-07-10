Bakan Memişoğlu: "Karabük\'e 150 yataklı yeni sağlık tesisi kazandıracağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karabük'te sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, kente 150 yataklı yeni bir sağlık tesisi kazandıracaklarını söyledi.

Karabük'e gelen Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada kentte gerçekleştirilen sağlık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında önemli bir gelişim süreci yaşadığını ifade eden Memişoğlu, Karabük'te bugüne kadar 8 birinci basamak ve 8 ikinci basamak olmak üzere toplam 16 sağlık tesisinin hizmete kazandırıldığını belirtti.

Karabük'te kişi başına sağlık hizmeti kullanım oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Her bir Karabüklü yılda ortalama 17 kez sağlık hizmetinden faydalanmış" dedi.

Karabük'te yaşayan vatandaşların sağlık hizmeti almak için başka illere gitme ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün hedefimiz, Karabük'ü sağlık hizmetlerinde her türlü hizmeti yapabilecek kapasiteye ulaştırmaktır. Bugün 600 yataklı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisinden kalp cerrahisine kadar her türlü tedavi yapılabilir halde. Ancak bu bize yetmiyor. Biz AK Parti iktidarları olarak bununla yetinmiyoruz. Çünkü biz 271 bin yatağı insanımızın hizmetine sunmuş bir iktidarız.

Bırakın Karabük'ü, İstanbul gibi megapol bir şehirde bile biz iktidara gelmeden önce 30 yıl doğru dürüst hastane yapmayan bir anlayışın tarafında hiç olmadık. Özellikle İstanbul gibi bir yerde son 10 yılda 30-40 tane, 400 yataklı şehir hastaneleriyle her türlü hizmeti verebilen kapasiteyi oluşturmuş, insanlara sağlık hizmetlerini ulaştırmış bir iktidarız."

Kentte devam eden sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, Eskipazar Devlet Hastanesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını, Ovacık Devlet Hastanesi'nin ise kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki uzman hekim eksikliklerinin de giderileceğini belirten Memişoğlu, "Birkaç branşta uzman eksiğimiz var. Bunları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Karabük'e yeni bir sağlık yatırımı yapılacağını da açıklayarak, "Planlamamızı yaptık. Karabük'e 150 yataklı yeni bir sağlık yapısı kazandıracağız. Bunu sadece bina olarak değil, her türlü kanser tedavisinin ve ileri sağlık hizmetlerinin verilebileceği altyapısıyla birlikte hayata geçireceğiz. Karabük'te çok daha iyi sağlık hizmeti sunacak altyapıyı ve insan gücünü oluşturacağız." diye konuştu.

Kentte doğurganlık oranının düşük, sezaryen ve sigara kullanım oranlarının ise yüksek olduğuna işaret eden Memişoğlu, vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezleri, aile hekimlikleri ve sigara bırakma polikliniklerinden yararlanmaya davet etti.

Yaşlı nüfusun arttığını belirten Memişoğlu, evde sağlık, uzaktan sağlık, aile hekimliği ve palyatif bakım hizmetlerini kapsayan yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlatarak, uzun süreli bakım ihtiyacı bulunan hastaların hem sağlık kuruluşlarında hem de evlerinde daha etkin şekilde takip edilmesini sağlayacak yeni uygulamaların kısa sürede devreye alınacağını sözlerine ekledi.

Açıklamaların ardından parti binasından ayrılan Memişoğlu, önce esnafları ardından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti. - KARABÜK