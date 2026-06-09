Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla koruyucu sağlık atağı - Son Dakika
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Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla koruyucu sağlık atağı

09.06.2026 19:44
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini belirtti. 8 bin 350 Aile Sağlığı Merkezi, 973 Toplum Sağlığı Merkezi ve 348 Sağlıklı Hayat Merkezi ile güçlü bir hizmet ağı oluşturuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci basamak sağlık hizmetlerimizde, 'hastalanmadan önce sağlığımızı korumak' vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 bin 350 Aile Sağlığı Merkezi, 973 Toplum Sağlığı Merkezi ve 348 Sağlıklı Hayat Merkezi ile Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde; beslenme danışmanlığından fiziksel aktivite programlarına, kanser taramalarından psikososyal desteğe kadar 17 farklı alanda hizmet veriyoruz. 2026 yılının ilk 4 ayında, Sağlıklı Hayat Merkezlerimize 96 bini aşkın başvuru gerçekleşti. Aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz 158 milyondan fazla tarama ile kronik hastalıkların yönetiminde proaktif bir süreç başlattık" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde; 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

10 milyon 600 bin vatandaşın obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi risklerinin erken aşamada tespit edilip gerekli tedavi ve takip süreçlerinin planladıklarını belirten Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte, başta ülkemizin dört bir yanında özveriyle hizmet veren 31 bin aile hekimimize ve sağlık ordumuzun her bir çalışanına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla koruyucu sağlık atağı - Son Dakika

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