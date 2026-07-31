Bakan Memişoğlu Siirt'te Sağlık Yatırımlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu Siirt'te Sağlık Yatırımlarını Değerlendirdi

Bakan Memişoğlu Siirt\'te Sağlık Yatırımlarını Değerlendirdi
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Siirt'te yeni hastaneler ve sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Siirt'te cuma namazını kılıp valiliği ziyaret etti.

Programına Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesindeki camide cuma namazını kılarak başlayan Bakan Memişoğlu, daha sonra Siirt Valiliğine geçti. AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve il protokolüyle bir araya gelen Memişoğlu, sağlık yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, Siirt'in sağlık alanında önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında kentin sağlık altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yapımı devam eden 400 yataklı Siirt Devlet Hastanesinde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 86 seviyesine ulaştığını aktaran Bakan Memişoğlu, "Çok kısa zamanda bu hastanemizi Siirtli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Şirvan'da yapımı süren 25 yataklı hastane inşaatımız da devam ediyor" dedi.

Siirt'te sağlık hizmetlerinden yoğun şekilde yararlanıldığını belirten Bakan Memişoğlu, kentte kişi başına yıllık ortalama 14 sağlık başvurusu yapıldığını vurgulayarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tıp Fakültesinin sağlık hizmetlerinin gelişimine önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Türkiye'nin sağlık alanında üretim kapasitesini artırdığını anlatan Bakan Memişoğlu, yerli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin bugün 40 ülkeye solunum cihazı ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini söyledi. Konuşmasının sonunda vatandaşlara sağlıklı yaşam çağrısında bulunan Bakan Memişoğlu, sigara ve alkol kullanımından uzak durulması, düzenli egzersiz yapılması ve sağlıklı beslenmeye önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı, Sağlık, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu Siirt'te Sağlık Yatırımlarını Değerlendirdi - Son Dakika

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