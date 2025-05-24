Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
24.05.2025 11:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde Adana ve Gaziantep'te bazı firmaların vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti sattığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son yayımlanan hileli ürünler listesinde yer alan bazı detaylar, kamuoyunda endişe yarattı.

Bakanlık, 23 Mayıs tarihli güncel listede halk sağlığını tehdit eden ürünleri ve bu ürünleri piyasaya süren firmaları kamuoyuna duyurdu. Denetimler sonucunda elde edilen bulgular, "Sağlığı Tehlikeye Düşüren Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında iki ayrı listede toplandı.

2 İLDE VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Uygunsuzlukların en dikkat çekenlerinden biri Adana'da tespit edildi. Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren "Can Et" adlı işletmenin, dana eti etiketiyle satışa sunduğu ürünlerde at ve eşek eti bulunduğu belirlendi. Benzer bir durum Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde de ortaya çıktı. "Aydın Catering" isimli yemek firmasında yapılan analizlerde, kıymada at ve eşek eti ile kanatlı eti tespit edildi.

BAKANLIK UYARDI

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, vatandaşları özellikle et ve et ürünleri alırken güvenilir kaynakları tercih etmeleri konusunda uyardı. Denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği belirtildi.

İşte Bakanlığın ifşa ettiği o firmalar;

Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mustafa sagdic:
    uyardı ne demek ya. bu kadar boş. ir bakanlık olamaz. 13 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Yillar ønce bilerek at etini yedim 2 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    meşhur adana Gaziantep mutfağı lezzeti nereden geliyor belli 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bakanlığın yapabildiği başka bir şey yok zaten,ifşa etmekten başka...Çünkü talimatla çalıyorlar...Reisin talimat vermesini bekliyorlardır...O karektersizlere adam gibi ceza vermek için... 1 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Habere ilk bakışta herhalde sakarya ve eskişehirdir dedim ama yanıldım...hadi Sakarya'dakiler kekleniyor ama tutarın bol olduğu Eskişehir'e bilinçli bir at eti tüketildiği düşünüyorum..eşek hariç tabiki;))) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz - Son Dakika
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