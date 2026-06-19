Bakü'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Bakü'de Kan Bağışı Kampanyası

19.06.2026 13:41
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Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına büyükelçi Akgün de katıldı.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik personeli etkinlik kapsamında kan bağışında bulundu.

Azerbaycan'daki Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bakü Türk Anadolu Lisesi ve Azerbaycan Kan Bankası'nın desteğiyle düzenlenen bağış etkinliğine öğretmenler, öğrenci velileri ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği çalışanları katıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik personeli de etkinlik kapsamında kan bağışında bulundu. Büyükelçi Akgün yaptığı açıklamada, "Burada bulunan hem öğrenci velilerimiz hem de bizim büyükelçilik çalışanlarının da katılımıyla insanlığın temel gereği olan birbirimize sahip çıkma, yardımcı olma anlamında ne zaman kime lazım olacağı belli olmayan kan bağışını teşvik etmenin bir aracı olarak hem öğrencilerimize bu kan verme bilincini, sağlık alandaki duyarlılığı, insanlığın duyarlılığı arttırmak için hem de Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu kardeşliğin bu tür etkinliklerle pekiştirmesi için gerçekten çok iyi düşünülmüş, güzel bir faaliyet olmuş. Biz de büyükelçilik çalışanlarımızla beraber bu etkinliğe katılarak bu duyarlılığın yükseltilmesi için her türlü desteği sağlıyoruz, veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bazen gerçekten bir damla kan hayat kurtarıyor"

Bu gibi etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini belirten Akgün, "Çünkü hepimize zor dönemlerde kan lazım. Belki farkında değiliz ama hastanelerde yatan pek çok insanımız var, trafik kazası var, başka şekilde hastalıktan dolayı sürekli kan ihtiyacı olanlar var. Bu ihtiyaçlar da dışarıdan olmuyor, bu insanlarımızın gönüllü bağışı yoluyla olabiliyor. Bazen gerçekten bir damla kan hayat kurtarıyor. Eskiden böyle televizyonlarda radyolarda, söylerlerdi. Bunu artık bilinç haline getirmek, alışkanlık haline getirmek, yeni nesillerde bu bilinci geliştirmek için bu tür etkinliklerin belki artırılması lazım. Okullarımızda bu bilinci geliştirmemiz lazım. Burada da gerçekten Anadolu Lisesi'nin çalışanları ve velileriyle Azerbaycan Sağlık Bakanı Sıhhiye Bakanlığı arasındaki iş birliği şeklinde yapılan bir etkinlik esasen. Bunları önümüzdeki günlerde de okulumuz vasıtasıyla devam edeceğiz. Bu anlamlı günlerde anlamlı bağışları yapılmasından dolayı ben okul yönetimine, bu faaliyeti etkinliğe düşünenlere, icra edenlere ve Azerbaycan makamlarına huzurlarınızda büyükelçiliğimiz adına da ayrıca çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, İnsan Hakları, Diplomasi, Sağlık, Eğitim, Yaşam, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakü'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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