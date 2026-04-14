Deprem sonrası doktorlardan Sındırgı\'ya özel ilgi

14.04.2026 13:07  Güncelleme: 13:11
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Sındırgı'da düzenledikleri sağlık sokağı etkinliğiyle yüzlerce vatandaşa sağlık taraması ve bilinçlendirme hizmetleri sundu. Ücretsiz sağlık hizmeti sunulan etkinlikte, tansiyon ölçümü, kan şekeri testi ve ağız-diş sağlığı kontrolleri yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve "Genç Yeryüzü Doktorları" topluluğu, Sındırgı'da gerçekleştirdikleri sağlık sokağı etkinliğiyle yüzlerce vatandaşa ulaştı. Öğrencilerin aktif rol aldığı etkinlikte hem sağlık taraması yapıldı hem de bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; Balıkesir Kent Konseyi, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu.

Etkinlik kapsamında tansiyon ölçümü, kan şekeri testi, boy-kilo ve beden kitle indeksi hesaplamaları yapılırken; ağız ve diş sağlığı ile ilgili kontroller de gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşlara akıllı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Genç Doktorlar sahada: "Mesleki tatminimiz çok yüksek"

Etkinlikte aktif görev alan 3. sınıf tıp öğrencisi Gazi Muhammet Geylani, yapılan çalışmanın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Genç Yeryüzü Doktorları olarak sağlık sokağı etkinliğimizi bu kez Sındırgı Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza tansiyon, kan şekeri ölçümü, boy-kilo ve beden kitle indeksi hesaplamaları yapıyoruz. Aynı zamanda stajyer arkadaşlarımızı da sahada değerlendiriyoruz. Yaklaşık 200-250 kişiye ulaştık ve yoğunluk hala devam ediyor. Burada olmaktan mutluyuz, mesleki tatminimiz çok yüksek."

Genç doktorlar, bu yıl özellikle Sındırgı'ya ağırlık verdiklerini ifade ederek, daha önce Gölcük İlkokulu'nda çocuklara yönelik bir sağlık taraması gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu kez ise ağırlıklı olarak yaşlı vatandaşlara yönelik hizmet sunulduğu belirtildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyu süren etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sağlık taraması sonrası çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Öğrencilerin güler yüzlü yaklaşımı ve birebir ilgisi, katılımcılardan tam not aldı.

Sındırgı'da gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, genç doktor adaylarının hem mesleki gelişimine katkı sağladı hem de toplum sağlığına yönelik farkındalık oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
