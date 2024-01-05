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Balıkesir Sındırgı'da Acil Sağlık İstasyonu Hizmete Alındı - Son Dakika
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Balıkesir Sındırgı'da Acil Sağlık İstasyonu Hizmete Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ulaşımı kolaylaştırmak için acil sağlık istasyonu binası inşa edilerek hizmete alındı. İstasyon binası, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet verecek.

Balıkesir Sındırgı\'da Acil Sağlık İstasyonu Hizmete Alındı
05.01.2024 - 21:31,  Güncelleme: 21:57
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ulaşımı kolaylaştırmak için acil sağlık istasyonu binası inşa edilerek hizmete alındı.

Sındırgı Devlet Hastanesinde bulunan 2 No'lu Acil Sağlık İstasyonu, vakalara daha hızlı müdahale için Çevre Yolu'nda yapılan yeni hizmet binasına taşındı. Mandıra Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan istasyon, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet verecek.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık alanında gelinen noktaya değinerek istasyon binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir genelinde birçok sağlık projesinin de sürdürüldüğünü belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise sağlık alanında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Sağlık çalışanlarımızın da her geçen gün sayısı artıyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle ortak birçok projeye imza atıyoruz. İlimize ve Sındırgı'mıza hayırlı olsun." dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da düne kadar ambulansı bile bulunmayan bir ilçeden, özel istasyonların yapıldığı bir ilçeye ulaşıldığını vurguladı.

Kurdeleyi mahalle sakini kadınların kestiği törene, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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