Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum anlatıldı - Son Dakika
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum anlatıldı

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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde anne adaylarına normal doğum anlatıldı
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme standı kuruldu. Stantta doğuma hazırlık, normal doğumun faydaları ve doğumda destek konularında bilgi verildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Normal Doğum Haftası kapsamında bilgilendirme standı kuruldu. Stantta anne adayları ve gebelere doğuma hazırlık süreci, normal doğumun faydaları ve doğum sırasında anne adayının desteklenmesine ilişkin bilgiler verildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Normal Doğum Haftası kapsamında anne adayları ve gebelere yönelik bilgilendirme standı açıldı. Hastanede kurulan stantta anne adaylarına normal doğumun faydaları, doğuma hazırlık süreci ve doğum sırasında anne adayının desteklenmesi konularında bilgiler aktarıldı. Anne adaylarının doğum süreciyle ilgili merak ettiği konular hakkında da bilgilendirme yapıldı. Normal doğum konusunda farkındalık oluşturulması ve anne adaylarının doğum sürecine ilişkin bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, hastaneye gelen anne adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Bilgilendirme standını Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Nart Görgü ve hastane yönetim ekibi de ziyaret etti. Başhekim Görgü ve yönetim ekibi, stantta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek anne adaylarıyla bir araya geldi. Hastane tarafından gerçekleştirilen çalışmayla anne adaylarının doğum süreci hakkında doğru ve kapsamlı bilgi edinmelerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Hastane yönetimi tarafından tüm anne adaylarına sağlıklı, güvenli ve güzel bir doğum süreci temennisinde bulunuldu. Sağlıklı nesiller, bilinçli anneler ve güvenli doğumlar için anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiNormal DoğumSağlıkKadınSon Dakika

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