Bangladeş'te dang humması nedeniyle ölenlerin sayısı 1017'e ulaştı - Son Dakika

Bangladeş'te dang humması nedeniyle ölenlerin sayısı 1017'e ulaştı

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:58

Bangladeş sağlık yetkilileri, 2023 yılında dang humması nedeniyle 1017 kişinin hayatını kaybettiğini ve 208 bin 884 vaka tespit edildiğini açıkladı. Salgının hızla yayıldığı belirtilirken, en çok etkilenen yaş aralığı ve ölüm oranları da raporda yer aldı.

Bangladeş sağlık yetkilileri, 2023 yılında toplamda 1017 kişinin sivrisineklerin neden olduğu dang hummasından hayatını kaybettiğini duyurdu. Raporda ayrıca Ocak-Ekim 2023 arasında toplam 208 bin 884 dang humması vakası tespit edildiği, 2022 yılında bu rakamın sadece 62 bin 382 olduğuna dikkat çekildi.

ÖLÜMLER EN FAZLA 30-40 YAŞLARINDA

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, günlük yayınlanan dang humması raporunda Ocak-Ekim 2023 arasında toplamda 1017 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 208 bin 884 dang humması vakası tespit edildiğini açıkladı. 2 Ekim tarihli raporda salgından en çok 16-30 yaş arasındaki kişilerin etkilendiği ve hastalığa bağlı ölümlerin ise en fazla 30-40 yaş arasında gerçekleştiği vurgulandı.

VAKA SAYILARI MAYIS AYINDA PATLADI

Bangladeşli yetkililer, dang humması vakalarının Mayıs 2023 itibariyle yükselişe geçtiğini Ağustos ayında vaka sayısının 71 bin 976'ya, Eylül ayında ise 79 bin 598'e yükseldiğini belirtti. Salgının, 2023 yılında vaka sayısı olarak çok ciddi arttığına dikkat çeken yetkililer, 2022 yılında 62 bin 382 olan vaka sayısının 2023 yılı bitmeden 208 bin 884'e yükseldiğinin altını çizdi.

DANG HUMMASI NEDİR?

Kaplan cinsi sivrisinekler tarafından taşınan ve bulaştırılan Dang Humması, aynı zamanda kemiklerde şiddetli ağrıya sebep olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilinmektedir. Dang Humması, hamilelik sırasında anneye bulaşması halinde bebeğe ciddi zarar vermektedir.

Kaynak: DHA

Bangladeş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bangladeş'te dang humması nedeniyle ölenlerin sayısı 1017'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'te dang humması nedeniyle ölenlerin sayısı 1017'e ulaştı - Son Dakika
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