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Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı

11.11.2021 13:26

Bartın'da 417 öğrenci bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Tedavileri sonrası 400 çocuk taburcu edilirken su ve yemeklerden numune alan Bartın Valiliği, "Şikayetler tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüşmekte olup bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

Kentte dün 7-12 yaş grubundaki 417 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere kaldırıldı. Su numuneleri alınırken, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

17 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bartın Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimize bağlı muhtelif köylerden Bartın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile 7-12 yaş arası toplam 417 çocuk hasta müracaatı olmuştur. Bu hastaların acil serviste ayaktan takip ve tedavileri yapılmış olup 400 çocuk reçete ile taburcu edilmiştir. Halen 17'sinin gözlem ve tedavisine acil serviste devam edilmektedir. Çocuk servisinde bu nedenle yatan hastamız bulunmamaktadır" denildi.

Bartın'da 417 öğrenci aynı şikayetle hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı

NUMUNELER ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrencilerin şikayetlerinin amip tanısıyla örtüştüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu şikayetler tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüşmekte olup bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir. Alınan su numunelerinin sonuçları 48 saat, yemek numunesinin sonuçları ise 10 gün içerisinde çıkacaktır. Valiliğimiz tarafından konunun her yönüyle ortaya konulabilmesi için araştırma başlatılmış, aynı zamanda Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenilmiştir."

Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın Valiliği, Bartın, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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