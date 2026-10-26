Bartın\'da OSB\'de çalışan kadınlara meme kanserinde erken tanı eğitimi verildi

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan kadınlara yönelik kanser farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde erken tanının önemi, kanser belirtileri ve ücretsiz tarama programları hakkında bilgi verildi.

Bartın'da koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması amacıyla eğitim düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Karaköy Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Doğa Hızoğlu tarafından verilen eğitimde meme kanserinde erken tanı, belirtilerin fark edilmesi ve düzenli taramaların önemi ele alındı. Katılımcılara ayrıca rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik tarama programları hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde, ulusal tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yapıldığı hatırlatıldı. Kadınların meme sağlığı konusunda bilinçli olmalarının ve olası değişikliklerde sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürlüğü, tarama zamanı gelen kadınları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

Müdürlük tarafından, kanser konusunda farkındalığı artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini çalışma hayatı da dahil olmak üzere yaşamın her alanına ulaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların devam edeceği belirtildi.