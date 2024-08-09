Basit Tedbirlerle Sıcak Havada Çalışanların Sağlığı Korunabilir

Sağlık

Basit tedbirler sıcak havanın etkisinden koruyor

Uzmanından sıcak havada hem çalışan sağlığını koruyacak hem de iş verimini artıracak tüyolar

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aile Hekimliği Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde yapıldığı Manisa'da sıcak havada çalışan işçilerin sağlığı ve iş verimini artırmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Son yılların en sıcak aylarını yaşamaya devam eden Manisa'da yoğun bir şekilde devam eden tarımsal faaliyetler sıcak havada çalışmak zorunda kalan işçi sağlığını da olumsuz etkiliyor. Manisa'nın yoğun tarımsal faaliyetlerin olduğu bir şehir olduğuna da dikkat çeken Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aile Hekimliği Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı, "Yaz başından itibaren ülkemizde aşırı sıcaklıklar hayli etkili durumda. Özellikle iklim krizinin de derinleşmesiyle birlikte dünya genelinde rekor sıcaklıklara ulaşıldı. Sıcak hava iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanlar için olumsuz etkiler teşkil ediyor. Özellikle açık havada yoğun fiziksel aktivitelerle çalışan kişiler risk altında. Nefes darlığı, solunum güçlüğü gibi etkiler görülüyor. Kronik hastalığı olan kişiler ise bu durumdan fazlasıyla etkileniyor." dedi.

"Basit tedbirlerle korunmak mümkün"

İş sağlığının yanında iş veriminde de düşüşlere neden olan sıcak havalardan uygulanabilirliği yüksek hususlara dikkat edilmesi durumunda hem işçi sağlığında bir sıkıntı olmayacağını hem de iş veriminde kayıp yaşanmayacağını vurgulayan Uzm. Dr. Tanımlı açıklamasını şöyle tamamladı: "İlimiz tarımsal faaliyetlerin oldukça yoğun olduğu bir bölgede yer alıyor. Özellikle bu dönemde tarım işçileri sıcak havada uzun saatler çalışıyorlar. Buna bağlı olarak vücut sıcaklığında yükselme, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, mide bulantısı, terleme, nefes darlığı, kas krampları gibi belirtiler görülebiliyor. Bunlardan kaçınmak için öncelikle en aşağı 2-2 buçuk litre su tüketilmeli. Kahvaltıda az yağlı peynirler ile sebze tüketilmeli. Kafeinli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Yine vitamin ve mineral takviyesini yeterli ölçüde sağlayabilmek adına bol meyve ve sebze tüketilmeli. Açık havada açık renkli, ince ve hava geçiren kıyafetler kullanılmalı ve güneşten korunmak için şapka kullanılmalı. Yine düzenli aralıklarla gölge ve serin alanda dinlenme molaları verilmeli. Kronik hastalığı olanlar ise düzenli takip altında olmalı ve koruyucu ekipmanları temin edilmeli. Bu gibi uygulanabilirliği yüksek hususlara dikkat edildiği takdirde hem çalışan sağlığını hem de iş verimini artırmak mümkün olacaktır."