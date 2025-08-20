Başkan Büyükkılıç'a Kontrol Amaçlı Anjiyo Yapıldı - Son Dakika
Sağlık

Başkan Büyükkılıç'a Kontrol Amaçlı Anjiyo Yapıldı

20.08.2025 15:27
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a rutin kontrol amacıyla anjiyo yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını bildirdi.

Vali Çiçek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde tedavi gören Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Çiçek, Büyükkılıç'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Hocaların gerekli müdahaleyi yaptıklarını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyi yok, yarın görevinin başında. Kendisi gece göğsünde hafif rahatsızlık hissetmiş. Yürüyerek kendisi gelmiş zaten. Buraya geldikten sonra da kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor. Anjiyoda hiçbir şeyin çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Tabii bizi de şehri de endişelendirdi. Geldik kendisiyle de konuştuk, sohbet ettik. 'Yarın görevimin başındayım.' dedi. Biz de çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz."

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Doğan ise "Koruma tedavisiyle kontrol anjiyosunu yaptık, kalp damarlarıyla ilgili tedavisini optimize ettik. Bugün anjiyo bölgesindeki atardamar bölgesinde kılıf olduğu için yoğun bakımda takip edelim istedik. Yarın bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Başkan Büyükkılıç'ın, bugün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece rutin sağlık kontrollerinden geçen başkanımıza, kontroller kapsamında anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla gerçekleştirilmiştir. Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın genel sağlık durumu gayet iyi olup herhangi bir endişe edilecek durum bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize, başkanımıza göstermiş oldukları ilgi, alaka ve geçmiş olsun dilekleri için gönülden teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
