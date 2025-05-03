İl Sağlık Müdürlüğü'nce ambulansların trafikteki geçişini kolaylaştırmak için hayata geçirilen 'Fermuar sistemi ile yaşama yol ver' projesi kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle tatbikat gerçekleştirildi. Hasankeyf yolu Akça köyü kavşağındaki tatbikatta senaryo gereği 23 araç, kaza yapan bir araca ulaşmaya çalışan ambulansa fermuar sistemiyle yol verdi. Tatbikat, dronla kaydedildi.
Son Dakika › Sağlık › Batman'da 'Fermuar Sistemi' Tatbikatı - Son Dakika
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