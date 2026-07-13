Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (ADSM) haziran ayında 8 bin 608 hasta muayene edildi. Aynı dönemde bin 685 diş çekimi, bin 400 dolgu ve 455 kanal dolgu işlemi gerçekleştirildi.
Merkez verilerine göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında MHRS üzerinden randevulu 4 bin 886, MHRS dışı ayaktan 3 bin 674 ve nöbet kliniğinde 531 hasta muayene edildi. Böylece haziran ayında toplam poliklinik sayısı 8 bin 608 olarak kayıtlara geçti.
1-30 Haziran tarihleri arasında kliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:
Cerrahi Kliniği: 379
Çocuk Kliniği: 551
Periodontoloji: 243
Genel Anestezi Kliniği: 1
Endodonti: 51
Restoratif Tedavi: 25
Diğer klinikler: 7 bin 358
Haziran ayında ADSM'de bin 400 dolgu, 455 kanal dolgu, bin 685 diş çekimi, bin 173 protez, 83 implant ve 56 gömülü diş çekimi işlemi yapıldı. Merkezde ayrıca 17.00-24.00 saatleri arasında MHRS üzerinden akşam polikliniği hizmeti sunuluyor. - BAYBURT
Son Dakika › Sağlık › Bayburt ADSM'de Haziran Ayında 8,6 Bin Hasta Muayene Edildi - Son Dakika
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