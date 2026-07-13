Bayburt ADSM\'de Haziran Ayında 8,6 Bin Hasta Muayene Edildi

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (ADSM) haziran ayında 8 bin 608 hasta muayene edildi. Aynı dönemde bin 685 diş çekimi, bin 400 dolgu ve 455 kanal dolgu işlemi gerçekleştirildi.

Merkez verilerine göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında MHRS üzerinden randevulu 4 bin 886, MHRS dışı ayaktan 3 bin 674 ve nöbet kliniğinde 531 hasta muayene edildi. Böylece haziran ayında toplam poliklinik sayısı 8 bin 608 olarak kayıtlara geçti.

1-30 Haziran tarihleri arasında kliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Cerrahi Kliniği: 379

Çocuk Kliniği: 551

Periodontoloji: 243

Genel Anestezi Kliniği: 1

Endodonti: 51

Restoratif Tedavi: 25

Diğer klinikler: 7 bin 358

Haziran ayında ADSM'de bin 400 dolgu, 455 kanal dolgu, bin 685 diş çekimi, bin 173 protez, 83 implant ve 56 gömülü diş çekimi işlemi yapıldı. Merkezde ayrıca 17.00-24.00 saatleri arasında MHRS üzerinden akşam polikliniği hizmeti sunuluyor. - BAYBURT