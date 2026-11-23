Bayburt Devlet Hastanesinde omuz kireçlenmesi olan hastaya ters omuz protezi takıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sol omuz ağrısıyla Bayburt Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine başvuran hastanın röntgeninde omuz kireçlenmesi saptandı. Hastanın sol omzuna Op. Dr. Ünal Saraç tarafından ters omuz protezi ameliyatı yapıldı ve takibi yapılan hasta taburcu edildi.
Bayburt Devlet Hastanesinde omuz kireçlenmesi bulunan hastaya ters omuz protezi uygulandı.
Sol omuz ağrısı şikayetiyle Ortopedi Polikliniğine başvuran hastanın çekilen röntgeninde omuzda kireçlenme tespit edildi. Bunun üzerine hastanın sol omzuna ters omuz protezi ameliyatı yapılmasına karar verildi.
Operasyon, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Ünal Saraç tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası takibi yapılan hastanın taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?