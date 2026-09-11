Bayburt Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına dengeli beslenme eğitimi verildi

Bayburt Devlet Hastanesinde 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlıklı beslenmeye yönelik eğitim düzenlendi. Diyetisyen Canan Çantaoğlu tarafından sağlık çalışanlarına verilen eğitimde, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel unsurları ele alındı.

Eğitimde beslenmenin tanımı, sağlıklı beslenmenin önemi, besin öğeleri ve besin grupları hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca obezitenin nedenleri ve yol açabileceği sağlık sorunları ile sağlıklı beslenmede günlük öğün düzeninin önemi üzerinde duruldu.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında hastane poliklinik girişinde de stant kuruldu. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.