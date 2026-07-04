Bayburt Hastanesinde Hasta Yoğunluğu Artış Gösterdi

Bayburt Devlet Hastanesinde haziran ayında hasta yoğunluğu bir önceki aya göre arttı. Mayıs ayında 38 bin 882 hastanın muayene edildiği hastanede, haziran ayında bu sayı 7 bin 947 artarak 46 bin 829'a yükseldi. Aynı dönemde hastanede 253 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 12 bin 565 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Hastane verilerine göre, haziran ayında MHRS üzerinden randevulu 13 bin 871, MHRS dışı ayaktan 20 bin 393 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 46 bin 829 olarak kayıtlara geçti.
1-30 Haziran tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları ise şu şekilde:
Uzman aile hekimliği: Bin 600
Anestezi polikliniği: 259
Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 836
Cildiye polikliniği: Bin 570
Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 139
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 182
Enfeksiyon hastalıkları: 337
Fizik tedavi polikliniği: Bin 798
Genel cerrahi polikliniği: Bin 758
Göğüs cerrahisi polikliniği: 193
Göğüs hastalıkları polikliniği: 885
Göz hastalıkları polikliniği: 2 bin 83
İç hastalıkları polikliniği: 4 bin 849
Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 505
Kalp damar cerrahisi: 519
Kardiyoloji polikliniği: Bin 819
Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 98
Nöroloji polikliniği: Bin 805
Ortopedi polikliniği: 3 bin 142
Plastik cerrahi polikliniği: 233
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 477
Sigara bırakma polikliniği: 1
Üroloji polikliniği: Bin 177
Acil servis: 12 bin 565
Haziran ayında hastanede 253 ameliyat ve 62 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 112 endoskopi, 42 kolonoskopi, 4 bronkoskopi ve 80 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe Okulu'ndan yararlanan danışan sayısı ise 30 oldu. - BAYBURT
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